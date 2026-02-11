導演協會挺《世紀血案》演員採取法律行動 葉天倫籲：珍惜台灣好演員

導演葉天倫「2025臺灣國際人權電影節」策展人，他呼籲電影從業人員該以更嚴謹的態度面對相關題材，並希望民眾給予已懂得反思的演員多一點支持和鼓勵。（臺灣國際人權電影節提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」的《世紀血案》，因未取得當事人及家屬同意即開拍，引發社會撻伐，參與演出的演員也連帶遭受波及，昨參與演出的演員包括黃河、李千娜等人以及工作人員正式發出聯合聲明，公開切割製作方，要求《世紀血案》停止製作，否則將採取法律行動。對此，正向且負責任的做法，讓導演協會也聯合發聲，支持《世紀血案》之演員、工作人員採取集體法律行動，敦促資方正視該片人員的「人格權」。

導演協會聯合發聲力挺《世紀血案》參演工作人員訴諸法律行動。 （翻攝自臉書）

導演協會在聯合聲明中呼籲：

經過此次教訓和反省之後，我們呼籲，從業人員該以更嚴謹的態度面對相關題材，以符合社會大眾的期待和自身的職業道德。

在台灣，演員工作機會並不多，期盼社會大眾在給予批評指教後再給這些留在台灣打拼的演員們多一點支持和鼓勵，讓台灣影視人員一起繼續學習成長。

導演協會成員聯合發出聲明，（翻攝自臉書）

