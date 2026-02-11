（專訪3-1）《“咆哮山莊”》性感、大膽又感性 瑪格羅比「第一次看就反覆回味」

瑪格羅比主演並擔任《“咆哮山莊”》製片。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕電影《“咆哮山莊”》改編自多年來被無數次搬上銀幕和舞台的經典之作，重新詮釋難以馴服的愛情悲劇。瑪格羅比在片中飾演凱西，同時擔任製片，她指出，導演艾莫芮德芬諾為這個故事注入了既性感又感性的嶄新生命力，既忠於原著情感核心，又能引發現代觀眾共鳴。

「這是艾莫芮德版本的《“咆哮山莊”》，她以非常大膽的方式重新演繹了這段愛情故事」瑪格羅比形容，「它強烈、原始、情緒張力極高。」她認為導演芬諾的重點不在展示豪華的時代背景，而是深入探討角色的內心感受，以及觀眾如何被帶入角色的情緒漩渦。「這種『情緒共鳴』是芬諾的超能力，透過畫面與敘事，觀眾可以真實感受到角色的痛苦、激情與矛盾。」



請繼續往下閱讀...

瑪格羅比出席《“咆哮山莊”》首映會成亮麗焦點。（華納兄弟提供）

瑪格也回憶第一次閱讀芬諾的劇本時，感覺就像第一次遇見希斯克里夫和凱西。「我甚至刻意沒有先讀原著，因為我想以製片人的角度，先感受艾莫芮德的創作版本。」劇本完成後，她被故事完全吸引，反覆回味，甚至讀完後仍忍不住回到文字裡，細細體驗情感的起伏。

導演芬諾也將角色年齡稍微調整，使凱西與希斯克里夫成熟一些，從原著的青少年推向20多歲。瑪格指出，這樣的改動讓角色所做的選擇更加具有現實責任感，「凱西的錯誤不再是青春懵懂的藉口，而是成年人面對情感與社會壓力下的真實決策。觀眾可以更理解角色行動的重量，也會更被情感牽動。」

電影在視覺層面的設計同樣令人印象深刻。瑪格盛讚無論攝影、服裝與布景設計全力服務於芬尼爾的視覺敘事，讓每一個畫面都承載情緒張力，「這不只是漂亮的畫面，而是感受角色情緒的直接方式。」觀眾在大銀幕上看到的，不只是景物，而是情感的具象化。



瑪格羅比（左）和雅各艾洛迪在《“咆哮山莊”》上演悲戀，有不少激情演出。（華納兄弟提供）

瑪格同時強調，這部電影的吸引力不在於討好觀眾，而是讓人全身心投入，「觀眾會被凱西與希斯克里夫的愛與痛深深吸引，情緒無法抽離。」她認為這才是經典愛情故事能夠跨越兩個世紀仍被熱烈討論的原因，「它挑戰觀眾的情感、提出道德與情感上的困境，並讓人久久不能忘懷。」

全新《“咆哮山莊”》並非一部簡單的時代劇或愛情片，而是一場情感與美學兼具的震撼體驗，不僅重現經典，也透過導演芬諾敏銳的視覺與敘事手法，讓經典在現代觀眾心中重新活過來。

《“咆哮山莊”》將於本週五（13日）暨情人節和春節檔在台上映。

（文未完待續，此為三篇之第一篇）

下篇專訪：（專訪3-2）奧斯卡男星《“咆哮山莊”》火辣對戲 瑪格羅比猛讚雅各艾洛迪完美詮釋

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法