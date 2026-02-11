Ａ-Lin師妹致敬劉德華！錄音前突翻車失聲 他緊急搬藥局救援

VERNA推出賀年單曲。（谷優娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ａ-Lin師妹「VERNA」琟娜推出全新Remix單曲《來恭喜》，致敬了前輩劉德華、郭富城與中國娃娃。此外，她昨也在社群祝賀老闆A-Lin出道滿20週年，並細數兩人十年情誼，姐妹情深讓人感動。

VERNA的單曲《Okashii 奇怪欸》唱出許多人內心OS，於是她靈機一動，把《Okashii 奇怪欸》原本就熱鬧可愛的舞曲能量，重新編曲、填詞升級成《來恭喜》。

VERNA推出賀年單曲。（谷優娛樂提供）

《來恭喜》構思其實意外快速。VERNA透露：「方向很明確，我和經紀人大樂哥邊聊天邊創作，把日常瑣事放大畫面感，很快就寫完了！」不只如此，她還大膽把劉德華的《恭喜發財》、中國娃娃的《單眼皮女生》以及郭富城的《對你愛不完》，都巧妙融入詞曲結構裡。VERNA笑說：「過年一定要放劉德華，氣氛一出來整個就對了！還有中國娃娃，一放就熱鬧。」

不過製作過程也不全是喜氣洋洋，錄音前幾天，VERNA因天氣變化大不慎感冒失聲，焦慮到不行，「那幾天真的很怕翻車。」沒想到錄音當天經紀人直接搬來整間「藥局」級的潤喉救命丹，讓她直呼超暖，「靠那些救命丹撐過來，順利錄完，來！恭喜！」

迎接新的一年，VERNA也許下心願：「希望自己越來越強大，不管是能力還是心態。」她更期許能舉辦專場演出，和粉絲一起辦一場好玩的音樂派對，「最重要的是身心健康、享受舞台、肯定自己！」

