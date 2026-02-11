《豆腐媽媽》替身高樓重摔！周遊被問導演兒心情 1動作閃避

周遊今和老公李朝永出席活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日從高樓重摔受傷，工安意外讓人震驚，劇組也成為外界抨擊焦點。周遊今和老公李朝永出席活動，她身為《豆腐媽媽》導演馮凱的媽媽，被問及這起意外後，馮凱如今心情，一向愛搶答的她瞬間安靜，一旁李朝永看狀況不對，立刻跳出回「他沒事，他專心在拍戲」，對於事故有些避重就輕。

其實周遊也沒有完全必談馮凱，她聊到過年計畫時，說全家人後天要一起飛到泰國過農曆新年，並說馮凱現在都日夜趕拍《豆腐媽媽》的過年存檔，還不忘為戲宣傳，「這齣戲是這幾年來收視率最高，有其母必有其子，我之前說收視到5要給500萬，現在快到四！」

至於過年紅包，她說小孫子很會談條件，老早就跟她說好「今年不要外幣，請包台幣給我」，主要是因為他們全家去年到越南過農曆年，她當時給孫子越南盾，但孫子認為出國玩、花長輩的錢就好，用不到紅包的外幣，希望能拿台幣存下來。

此外，周遊這回舉辦選美比賽，她找來不少身邊漂亮女生來參賽，還打算動用自己全部的資源，找北中南認識的鄉親都來參與，88歲的她甚至拋出地獄梗：「辦到很大的時候，我可能走了。」在過年前夕講這番話，真讓人不寒而慄，好在身旁人立刻拋出吉祥話應對。

