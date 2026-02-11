自由電子報
楊弦生前最後一次演出！《民歌大團圓》春節連播重返感動

〔記者林欣穎／台北報導〕公視自除夕起連續四晚、每晚九點，獨家轉播演唱會臺北大巨蛋 民歌大團圓。這場歷時7小時40分鐘、集結74位歌手同台的民歌盛會，將完整製作為4集、每集120分鐘的電視版節目，帶領觀眾重返台灣民歌50年的感動時刻。

楊弦過世前最後舞台身影。（中華音樂人交流協會提供）楊弦過世前最後舞台身影。（中華音樂人交流協會提供）

本次轉播亦別具歷史意義，成為「民歌之父」楊弦過世前最後一次大型演出，格外令人動容。

黃仲崑則改編代表作《牽掛》的歌詞，以幽默又真摯的方式回顧人生歷程。他誠懇地唱：「結過兩次婚，愛過很多人，50歲又做了爹地，換尿布、洗奶瓶，沒什麼了不起，人生道理，天天都要學習！」道盡半百人生的酸甜苦辣，引發全場歌迷共鳴。

鄭怡與傳藝師吳登榮合作《月琴》，清亮高音再現經典。（中華音樂人交流協會提供）鄭怡與傳藝師吳登榮合作《月琴》，清亮高音再現經典。（中華音樂人交流協會提供）

鄭怡與傳藝師吳登榮合作《月琴》，清亮高音再現經典，她感性表示：「民歌唱的，不只是自己，更是台灣這片土地的歌；今天我們唱的，不只是聲音，而是歷史永恆的一頁。」

楊耀東為演唱《季節雨》搭機24小時來台，分享父母結婚73週年的趣事，讓現場笑聲與掌聲不斷。王夢麟妙語如珠的即興笑話，也成為演唱會的亮點之一。

楊芳儀（左）、徐曉菁感謝音樂製作人李國強當年力薦，《秋蟬》才能唱了40多年。（中華音樂人交流協會提供）楊芳儀（左）、徐曉菁感謝音樂製作人李國強當年力薦，《秋蟬》才能唱了40多年。（中華音樂人交流協會提供）

節目中除完整收錄演唱會實況，更加碼播出多位歌手的獨家專訪，分享經典歌曲背後的動人故事。以《秋蟬》走紅的楊芳儀、徐曉菁透露，當年兩人其實差點與這首歌擦身而過，楊芳儀感性表示：「真的要感謝音樂製作人李國強力薦，《秋蟬》才能唱了40多年。」也因這首歌，兩人在民歌30、40、50年時，每十年便相聚一次。徐曉菁感動地說：「不是我們唱得好，是李子恆的詞曲，感動了大家幾十年。」

葉佳修回憶1970年代創作《思念總在分手後》的往事，坦言靈感來自民歌餐廳裡一對爭吵情侶，女生脫口而出的「有一天你會後悔」，成就了這首至今仍被不斷翻唱的經典。

吳楚楚（左）與張明智合唱。（中華音樂人交流協會提供）吳楚楚（左）與張明智合唱。（中華音樂人交流協會提供）

節目壓軸由74位歌手同台，與台下粉絲大合唱《浮雲遊子》、《外婆的澎湖灣》、《散場電影》、《恰似你的溫柔》。數萬人齊聲合唱，寫下民歌50年承先啟後、團圓動人的史詩篇章，也是送給所有民歌世代的朋友的最佳禮讚。

