賴慧如高空騎馬性感劈腿 練舞「重摔8次」：像被卡車輾過

賴慧如（中）帶來精采舞蹈。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持《民視第一發發發》，其中在舞蹈PK單元，熱愛國標舞每年擔任重要舞蹈表演的賴慧如，這次要應戰韓國啦啦隊，準備了「御馬凌空」一共三段媲美拉斯維加斯大秀的高難度特技與舞蹈演出，要來賀新年。

賴慧如帶來精采舞蹈。（民視提供）

賴慧如克服懼高症，掛在攝影棚半空中。（民視提供）

賴慧如在鋼鐵特製的飛馬上表演。（民視提供）

賴慧如提到第一段舞蹈是由邀請到胡嘉豪老師設計的高空表演，鋼鐵特製的飛馬掛在攝影棚半空中，她高空懸掛做出困難的舞蹈動作，賴慧如說：「其實我有懼高症，這緊張與害怕真的沒有辦法用言語形容，表演時穿著舞蹈專用的亮面褲襪，高空要勾著馬，真是要做很多次專業訓練，專業的絲襪很容易滑，每一個動作都是步步驚心」，除了用力克服恐懼的障礙，賴慧如也提到這個重要表演，她穿上人生第一次訂製的舞衣，象徵一個里程碑。

請繼續往下閱讀...

賴慧如與老公劉家銘。（民視提供）

賴慧如與老公劉家銘。（民視提供）

第二段是跟國標專業老師的老公劉家銘合作的高難度鬥牛特技國標，賴慧如說練舞練到一直吵架，很多要騰空飛起再落地滑過地面，因為大概練習十次都重摔八次，唯一成功一次就是正式錄影的時候，賴慧如說：「老公也很辛苦要這樣扛舉我，我對自己發了數次脾氣，怎麼都沒做好」，忍耐力強的她說摔得當下都不感覺痛，但每次練習跟錄影結束時候，都覺得像是卡車輾過去；第三段是恰恰國標舞融合一點街舞，舞序比較輕鬆簡單，賴慧如說如果除夕夜大家吃年夜飯後，想要起來動一動，可以跟著她一起跳恰恰，闔家共舞迎新年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法