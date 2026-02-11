自由電子報
娛樂 電影

幣圈投資失利賠慘！麻吉大哥照挺《功夫》 九把刀笑揭內幕

九把刀新片《功夫》昨晚盛大首映，左起劉冠廷、柯震東、王淨、戴立忍、朱軒洋。（記者潘少棠攝）九把刀新片《功夫》昨晚盛大首映，左起劉冠廷、柯震東、王淨、戴立忍、朱軒洋。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕九把刀新片《功夫》昨晚盛大首映，除了紅毯星光閃到不行，全場最大焦點落在出品人「麻吉大哥」黃立成。

畢竟就在前陣子，他就因加密貨幣市場劇烈震盪，從大賺變倒賠，傳出累計虧損超過2288萬美元（約台幣7.2億元），首映前夕，又傳出一天內兩筆交易合計認賠台幣390萬，還幾乎整晚沒睡盯盤。

《功夫》出品人「麻吉大哥」黃立成。（記者潘少棠攝）《功夫》出品人「麻吉大哥」黃立成。（記者潘少棠攝）

外界都在猜：「這樣他還有精神出席首映嗎？」結果本尊一現身，神色自若、談笑風生，讓人忍不住佩服「抗壓性」簡直非常人等級。被爆「整夜沒怎麼睡」的黃立成，一走上首映會現場，看不出疲態。面對投資狀況被追問，他只笑笑回一句：「攏好啦。」

外界關心黃立成最近投資起伏，他仍把重心拉回電影，表示九把刀本來就是國片的招牌，能夠合作是彼此的榮幸，話鋒一轉，又說第一次聽到九把刀，是從容嘉口中得知，「只知道他（九把刀）是一個在網路上很有名的人」，不料主持人容嘉搞笑反嗆：「你（黃立成）是不是記錯女友？」逗樂全場。

主持人容嘉（左）、黃立成。（記者潘少棠攝）主持人容嘉（左）、黃立成。（記者潘少棠攝）

黃立成還透露，其實早在《月老》之後，就覺得該拍《功夫》了，但導演（九把刀）想先完成堅持要先拍《請問，還有哪裡需要加強》，才讓這部片等到現在才登場。

九把刀（右）大方回憶與黃立成認識的過程。（記者潘少棠攝）九把刀（右）大方回憶與黃立成認識的過程。（記者潘少棠攝）

導演九把刀在台上也不避諱，大方回憶與黃立成認識的過程，表示是在中餐時碰面，默默吃完一盤生菜沙拉，坦言對方一直相當支持他，直說時間不會等待人，「這次能把《功夫》做成奇幻＋高規格動作的台灣原創類型大片，背後有不少人把它當成夢想在完成。」

此外，這次L.A. Boyz的表弟林智文也客串演出，黃立成笑說，表弟很想演，所以就讓他上陣。至於他本人為何沒軋一角？他打趣說：「九把刀沒揪。」九把刀搞笑反擊：「他不是主角就不演啊！」現場笑成一團。

《功夫》將在2月13日全台上映。

點圖放大body

