樓后Jennie就是霸氣！ 捧200億現金買首爾豪宅

〔娛樂頻道／綜合報導〕定位國際流行音樂天團的BLACKPINK Jennie，出身首爾「富人區」江南區清潭洞，身為獨生女的她，除了含著金湯匙年生，再加上她自己也很會賺，不僅入手精品名牌豪不手軟，就連買房子也像買包一樣，一棟一棟接著買，而且專挑頂流富豪和外國人聚居的國際村或大使館週邊下手！

去年5月曾傳出Jennie以200億韓元（約4.5億台幣）的價格購入位於首爾龍山區獨棟大廈，今（11日）有韓國媒體爆料，該處房產早於去年年底便已過戶完成，據韓國公開的土地登記資料顯示，該房產並無抵押，顯示該筆交易應為全款現金支付，讓人再次震懾於Jennie的投資實力與雄厚財力。

據韓國《韓國經濟TV》披露，該房產位於東冰庫洞北部，週邊多為大使館或商業貿易辦事處大樓，房產佔地約595平方米，共分為地上兩層，地下一層，每坪售價約1.11億韓元（約240萬台幣）。

值得一提的是，隨著漢南新城和龍山公園的重建，Jennie最新購入的房產地區，未來將開發為豪華住宅區，連同原聯合國軍司令部舊址以及目前正在開發的原軍營舊址，是即將歸還給美軍的三大主要區域之一，週邊房價看漲中！

據悉，Jennie在2023年便同樣捧著50億韓元現金（約1.1億台幣），在聯合國村買下一棟豪華別墅，若再加上新近購入的龍山區大樓，最新一代「樓后」非Jennie莫屬。

