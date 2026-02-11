自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樓后Jennie就是霸氣！ 捧200億現金買首爾豪宅

時隔不到2年，女子天團BLACKPINK成員Jennie便又以現金200億韓元買下第二棟豪宅。（翻攝自IG）時隔不到2年，女子天團BLACKPINK成員Jennie便又以現金200億韓元買下第二棟豪宅。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕定位國際流行音樂天團的BLACKPINK Jennie，出身首爾「富人區」江南區清潭洞，身為獨生女的她，除了含著金湯匙年生，再加上她自己也很會賺，不僅入手精品名牌豪不手軟，就連買房子也像買包一樣，一棟一棟接著買，而且專挑頂流富豪和外國人聚居的國際村或大使館週邊下手！

去年5月曾傳出Jennie以200億韓元（約4.5億台幣）的價格購入位於首爾龍山區獨棟大廈，今（11日）有韓國媒體爆料，該處房產早於去年年底便已過戶完成，據韓國公開的土地登記資料顯示，該房產並無抵押，顯示該筆交易應為全款現金支付，讓人再次震懾於Jennie的投資實力與雄厚財力。

據韓國《韓國經濟TV》披露，該房產位於東冰庫洞北部，週邊多為大使館或商業貿易辦事處大樓，房產佔地約595平方米，共分為地上兩層，地下一層，每坪售價約1.11億韓元（約240萬台幣）。

值得一提的是，隨著漢南新城和龍山公園的重建，Jennie最新購入的房產地區，未來將開發為豪華住宅區，連同原聯合國軍司令部舊址以及目前正在開發的原軍營舊址，是即將歸還給美軍的三大主要區域之一，週邊房價看漲中！ 

據悉，Jennie在2023年便同樣捧著50億韓元現金（約1.1億台幣），在聯合國村買下一棟豪華別墅，若再加上新近購入的龍山區大樓，最新一代「樓后」非Jennie莫屬。

Jennie在2023年便同樣捧著50億韓元現金（約1.1億台幣），在聯合國村買下一棟豪華別墅。（翻攝自網路）Jennie在2023年便同樣捧著50億韓元現金（約1.1億台幣），在聯合國村買下一棟豪華別墅。（翻攝自網路）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中