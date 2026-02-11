新科歌王爆巨大改變 呂士軒過去像路人被「光速滑掉」

呂士軒去年奪金曲歌王。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「北流演唱會學院」日前（2／8）在北流SUB展演空間舉行成果發表演出，80位學員攜手產業第一線師資，共同打造金曲歌手呂士軒、王彙筑的專屬演唱會舞台，完整呈現演唱會幕後製作的專業與實戰精神。

王彙筑在「北流演唱會學院」成果發表開唱。（北流提供）

演唱會分為上下場，上半場由曾入圍2025年金曲獎最佳臺語女歌手的王彙筑率先登場，以「冒險的旅程」為主題，一連帶來10首歌曲，其中《Mirror Mirror》與《山一直都在》由學員與導師共同完成演唱會特別改編版本，為現場觀眾帶來驚喜。此次難得以Full Band形式演唱自己的作品，王彙筑坦言十分享受與樂手夥伴同台的感覺。

呂士軒去年奪金曲歌王。（北流提供）

談及未來規劃，王彙筑透露2026年希望嘗試更多新可能。她提到，日前朋友在東京聽到商店播放她的歌曲，讓她深受鼓舞，也視為一種特別的sign，因此期待今年能將作品帶向海外，與更多樂迷分享。

演唱會下半場由2025年金曲獎最佳華語男歌手呂士軒接力登場，以「Life’s a Game」為主軸，一連帶來12首歌曲。開場先以《New Game +》、《保持帥哥》兩首由學員與導師共同完成演唱會特別改編的Full Band版本登台，搭配樂團全新編曲，強烈節奏迅速點燃現場氣氛；隨後以DJ搭配演出的形式，連續帶來10首歌曲，展現截然不同的舞台質感與能量。演出過程中，呂士軒頻頻與觀眾互動，唱到《輸了就剃光頭》時更邀請歌迷猜拳，逗趣橋段將全場情緒推向高潮。

談及心境轉變，呂士軒笑稱過去的自己就像在交友軟體上容易被「光速滑掉」的路人，如今則多了一份從容與自信，也讓更多人願意停下腳步認識他、看見他的音樂。身為創作歌手，他每天保持寫歌習慣，並透露會先將腦中靈感記錄下來，再與ChatGPT反覆對話整理思路，幫助自己把想表達的情感梳理得更完整。

甫完成北中南東巡演的呂士軒表示，他最希望自己的作品能影響周遭的人，延續對音樂與生活的熱情。接下來的小目標，是籌畫一場「好玩的運動會」，希望以輕鬆歡樂的方式延續已故朋友的心願，讓這份精神持續傳遞，目前也正積極規劃中。

