最慘只有數十名觀眾！胡凱兒返回家鄉台中心聲全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕「Who Cares 胡凱兒」去年底兩場在台北的「初來．橋」演唱會寫下秒殺完售佳績，宣布將於三月啟動2026春季巡迴「告別了春光爛漫」。本次演出將移師高雄與台中，不僅是樂團對過去一年的總整理，更是團員們闊別已久的「回鄉之戰」。

胡凱兒將於三月啟動 2026 春季巡迴「告別了春光爛漫」。（Who Cares 胡凱兒提供）

台中對胡凱兒而言具有特殊意義，在台中正式成軍的他們，這個城市不僅是「家鄉」，更是萌芽音樂夢的起源地，他們更自曝過去在台中開唱曾面臨僅有數十位觀眾的窘境。主唱浩澤坦言，雖然現在已能站上千人場地，但回到台中舉辦專場，卻有「近鄉情怯」的感覺，他感性表示：「相比過去，這次巡迴花了很多心思，很期待能在家鄉讓大家看到我們的成長。」

貝斯手廷曜也提到，這幾年回台中的機會變少，這次能帶著更成熟的團隊與演出內容回歸，心中除了興奮更多了份使命感。吉他手方文則直白地說，在台北打拚多年後，心境確實產生不少變化，雖然對音樂的熱愛不減，但這次想透過回到最熟悉的城市，「拾回當初玩團最單純的初衷」。

為了回饋中南部的樂迷，胡凱兒神祕預告將準備「地區限定」的驚喜。吉他手嘉恩透露，由於台中是多數團員的家鄉，歌單中可能會驚喜加入「與家有關」的歌曲，並特別強調：「這是我們第一次把整張新專輯完整帶到中南部，距離寒冷的去年底也有些日子了，相信樂迷對於新的節目與編排會有截然不同的體會。」

吉他手方文更語帶神祕地放話，歌單上一定會有「家鄉限定款」，不忘加碼爆料，提到台北場鼓手小布為了造型特地戴上髮片遮額頭，讓他印象深刻，更開玩笑地公開發問：「不知道高雄跟台中場，小布會不會再安排戴一下？」這番話也讓樂迷紛紛敲碗，期待現場除了動人音樂，還能看到更多團員間的趣味互動。

胡凱兒「告別了春光爛漫」高雄場將於3／14在 LIVE WAREHOUSE登場，隔日3／15則回到台中 Legacy Taichung。門票今日（2／11）於KKTIX啟售。

