才爆熱戀袁惟仁正妹女兒袁融 HowZ親揭「花花公子」概念

HowZ相隔5年推出新專輯。（皓室創意Light House提過）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才子HowZ曾與袁惟仁的正妹女兒袁融傳出緋聞，他的新專輯《The Blooming Prince 花花公子》探討情感的不同面向，概念發想之初便決定以「花」作為主題，希望透過花的種類與花語，延伸出各種情感狀態，成為歌曲的敘事線索。

回顧這5年來的轉變，HowZ表示自己最大的成長，是越來越了解自己，也更清楚內心真正想記錄的旋律與歌詞。

HowZ坦言，關鍵在於學會正視自己的「脆弱」，那些曾經不忍直視、或刻意忽略的部分，反而成了創作的重要養分。在這張專輯中，歌唱的比重明顯提升，RAP的比例相對降低，他表示：「現在的我就是順著流去做，無論是哪一種音樂形式，我的靈魂和靈感都會自然找到平衡。」

HowZ推出新專輯《花花公子》。（皓室創意Light House提過）

聊起對花的喜愛，HowZ笑說：「花就是我的love language！」他理解有人覺得買花終究會凋謝、略顯浪費，但在他看來，花盛開的當下既美麗也承載情感，正因為短暫，才更值得被珍惜。他浪漫地形容：「這就是我認為花存在於世界上的意義，也能透過花，對不同的人訴說不同的情感。」

呼應「花花公子」的主題概念，HowZ也首度大膽赤裸上身拍攝專輯封面，並花了一段時間調整體態，對向來惜肉如金的他而言是一大挑戰。後製將照片調成黑白色調，搭配強烈的紅色盛開的花朵，宛如你心中的一抹紅，呈現兼具性感與浪漫的視覺氛圍。

