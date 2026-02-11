Bii、徐暐翔獻聲《功夫》主題曲 四帥一美合體變搞笑迷因

Bii、徐暐翔與主角柯震東、王淨、朱軒洋合體。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕九把刀執導《功夫》主題曲《想要保護的》由「Bii」畢書盡和徐暐翔聯手對唱，兩人日前和主角演員柯震東、王淨和朱軒洋見面，四帥一美一起拍攝宣傳影片，威力強大。

配合《功夫》的喜劇題材，拍攝素材內容十分迷因又搞笑，5人毫無包袱盡情發揮，「笑」果十足，讓現場工作人員笑翻，都直呼很期待看到影片上架。

拍攝過程十分愉快，Bii開心說：「演員們都很好相處，很快就可以進入狀況內，很厲害！」表示所有人一起搞笑真的很好玩。徐暐翔看到三位演員進門，感受到他們身上有很強的氣場，心裡驚呼：「哇！原來這就是明星魅力！」大讚演員們的反應快，能精準掌握到需要呈現的效果，大家比預期的快速收工，開心不已。

Bii和徐暐翔在日前搶先欣賞了《功夫》，Bii說：「整體非常的豐富，整場不冷場，我蠻喜歡搞笑片段，很歡樂，笑得很開心。」身為九把刀書迷的徐暐翔看了電影更是感觸深刻，「作為書迷的我，能見證許多書中名場面出現在大螢幕時，內心都感動不已⋯其中有一段是我在看小說時震驚不已的場景，能在大螢幕看到，真的是此生無憾，願望清單再達成一項。」

Bii和徐暐翔也推薦大家過年可以和親友一起到電影院欣賞《功夫》，這段時間兩人沒有安排工作，都可以放年假，Bii已安排好帶家人一起出遊的行程，在過年時好好和家人相處。

徐暐翔則是家人會北上一起過年，主要是家裡的貓年紀大了，需要照顧，因此家人配合他在台北過年。而他也在年假期間開始練歌，他因鼻腔內長腫塊進行微創手術，「目前身體都已經恢復健康，年假一結束就馬上要展開第二張專輯的錄音了，大家可以期待一下了。」

