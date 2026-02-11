自由電子報
詹雅雯遭網友性騷擾私照猥褻 不忍提告道歉聲明曝光

詹雅雯不滿在社群遭一名劉姓老先生「性騷擾」。（資料照，記者陳逸寬攝）詹雅雯不滿在社群遭一名劉姓老先生「性騷擾」。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后詹雅雯不滿在社群遭一名劉姓老先生「性騷擾」，收到對方傳來許多不堪入目及猥褻的照片，讓她相當不滿，直說：「希望這個世界是美麗的，不是這樣骯髒的。」她最後報警提告，劉男今天也發出道歉聲明，向詹雅雯本人致歉。

詹雅雯表示：「過年到了祈願大家，惡緣化解，祝福大家，一善破千災，行善無障礙，新的一年萬馬奔騰、馬到成功。」並分享法院的傳票以及劉男的道歉信。

詹雅雯曬出劉男的道歉聲明。（翻攝臉書）詹雅雯曬出劉男的道歉聲明。（翻攝臉書）

劉男表示，對於自己涉及私訊詹雅雯不雅照片的不當行為，深感羞愧與懊悔，並坦承該行為已嚴重違背社會道德標準，亦可能觸犯相關法律規定，對詹雅雯及相關人士的名譽、形象與心理造成難以彌補的傷害。

劉男指出，對自身錯誤行為進行深刻反省，並充分理解此類行為的嚴重性與不可寬恕性，未來將嚴格自我約束，遵守法律規範與社會公序良俗，並承諾不再從事、參與或縱容任何形式的傳送、散播、轉傳不當影像或相關不實資訊。

劉男更談到，由衷尊重詹雅雯多年來在音樂及演藝工作上的努力與付出，並感謝詹雅雯及粉絲團願意給予其承認錯誤與表達歉意的機會，未來將以實際行動證明悔過改正的決心。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

