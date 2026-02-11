到台灣吃黃仁勳熱炒宴 劉寶傑：商人鼻子最靈

休養1年強勢回歸，劉寶傑將在3月推出全新談話節目《寶傑點兵》。（資料照，東森財經提供）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人劉寶傑去年初無預警請辭談話節目，就在他消失螢光幕1年後，將於3月2日重返老東家東森財經台主持全新談話節目《寶傑點兵》強勢回歸。

劉寶傑10日在臉書發文以「商人的鼻子，魏哲家送書，因為他聞到什麼？」為題，提及日本內閣改選過程中有個亮點，台積電董事長魏哲家拜訪高市早苗，順手從口袋拿出一本高市早苗於2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家—我的「日本經濟強韌化計畫」》，高市驚訝到瞬間石化，嘴巴無法閉合。

他認為，這個動作明顯經過設計，「魏哲家當然知道日本在改選，當然知道這個動作會影響選情，當然知道這代表他明火執仗的為高市拉抬聲勢，但他為什麼要這麼做？如果魏哲家或是台積電平常就喜歡介入政治，影響選舉，那就不足爲奇，但台積電向來謹守分際，從不做政治立場的表態，更何況是這樣赤裸裸的為高市助選。」

日本眾議院本月5日大選倒數關鍵時刻，台積電董事長魏哲家（左）與首相高市早苗會面。（歐新社檔案照）

發文中，劉寶傑分析高市早苗是中國眼中釘，很多自稱政治專家人士判斷，高市當選中國一定跳腳，中日關係一定緊張，連帶台海都可能陷入危機不是嗎？但他認為，台積電看法剛好相反。

劉寶傑分析，高市備戰的目的是嚇阻、止戰，讓中國不敢輕舉妄動，「能夠對中國產生威嚇效果，才能避免戰爭的發生，看來這樣的邏輯符合台積電的判斷，適合台積電的利益；周邊國家，除了中國國民黨，這樣的看法已經成為主流。」

此外，劉寶傑也點出國民黨副主席蕭旭岑最近鬧很多笑話，「他說兩岸共賺世界的錢，但他沒有發現到商人的態度已經變了嗎？以前國民黨訪中，特別是連戰帶隊赴中南海，身邊冠蓋雲集，身價非凡，但現在還有大老闆跟著去中國嗎？取而代之的是能夠在台灣吃黃仁勳的熱炒宴，才是身價，生意與訂單的保證。」劉寶傑最後說，商人的鼻子最靈，看著魏哲家的動作，告訴我們很多事。

