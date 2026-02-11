自由電子報
娛樂 最新消息

54歲父胰臟癌離世！韓籍女神「核彈芭比」返韓奔喪曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕台啤永豐雲豹職籃啦啦隊「浪LIVE電豹女」韓籍女神金賢姈有「核彈芭比」稱號，日前她在社群上透露父親因罹患胰臟癌，於8日不敵病魔過世，享年54歲。目前金賢姈緊急返韓奔喪，今（11）日發文表示，將會缺席14、15日賽事。

韓籍啦啦隊女神金賢姈。（翻攝自IG）韓籍啦啦隊女神金賢姈。（翻攝自IG）

金賢姈表示，由於父親病逝，她將無法參加2/14、2/15的雲豹賽程，「真的很抱歉必須用這樣的方式向大家請假。本來應該站在球場上，和隊友並肩作戰、聽見你們加油聲的我，卻在這個週末缺席了。說不失落是騙人的，我真的、真的很想念球隊，也很想念每一位一直支持著我的你們。」

金賢姈表示，球團與隊友們給了她滿滿的體諒與關心，讓她能安心地陪伴家人、處理家中的事情。現在的她，還需要一點時間整理心裡的思念與不捨。「爸爸的離開，讓我第一次那麼深刻地感受到生命的重量，也讓我學會慢慢面對告別。謝謝大家願意理解，也願意等我。讓大家為我擔心、為我停下腳步，我心裡滿是歉意，但同時也因為你們的關心而得到力量。」她也喊話會整理好自己，帶著爸爸的祝福與粉絲給她的力量，儘早歸隊。

