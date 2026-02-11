《大濛》破億後再合體！9m88與柯煒林「穿越」到現代展時尚

〔記者許世穎／台北報導〕電影《大濛》在台票房突破億元大關，也讓參與演出的9m88與柯煒林雙雙晉升「破億女星」與「破億男星」。兩人近期再度合體，為加拿大專業運動服飾品演繹自在都會風格，而9m88接下來還有春節檔新作《雙囍》即將上映，持續繳出亮眼成績單。

9m88為加拿大專業運動服飾品演繹自在都會風格。（lululemon提供）

柯煒林重視行動自由度，穿搭以舒適為主。（lululemon提供）

該系列以「運動員思維」為設計核心，主打極致舒適與俐落剪裁並存，讓穿著者能在工作與生活場景間自如切換，回應快節奏城市生活中對機能與風格的雙重需求，9m88與柯煒林，共同詮釋系列所強調的身心平衡與自在態度。

風格鮮明的 9m88，以一貫率性自信的穿搭魅力，展現舒適與從容；柯煒林則以低調內斂的姿態，詮釋日常穿搭的實穿性與彈性。兩人再次合體，也讓影迷看見電影之外截然不同的時尚樣貌。

9m88以一貫率性自信的穿搭魅力，展現舒適與從容。（lululemon提供）

9m88談及此次合作直言別具意義，尤其身為品牌的長期愛好者，「這次能從粉絲變成合作夥伴，真的感到非常開心！」她也笑說，期待觀眾看到柯煒林不同於電影中的全新造型，「他在電影中總是以復古形象出現，相信他這次以全新的造型出現，一定讓大家眼前一亮。」

柯煒林大讚產品面料觸感很輕柔、版型卻依舊挺身，「穿上後也毫無束縛感。」尤其他重視行動自由度，更指出：「我本身非常好動，穿搭以舒適為主，但也希望維持俐落有型，正好在兩者之間取得理想平衡。」

柯煒林穿搭雖以舒適為主，但也希望維持俐落有型。（lululemon提供）

談及近況，9m88透露今年除了電影，也將全心投入新專輯創作，長時間的創作與工作節奏，更讓她重視穿著的自在感受。因此該品牌能自然融入音樂創作、工作會議與生活日常，「都能讓我自在切換、保持自信，這對現在的我來說非常重要。」

