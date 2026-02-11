自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《大濛》破億後再合體！9m88與柯煒林「穿越」到現代展時尚

〔記者許世穎／台北報導〕電影《大濛》在台票房突破億元大關，也讓參與演出的9m88與柯煒林雙雙晉升「破億女星」與「破億男星」。兩人近期再度合體，為加拿大專業運動服飾品演繹自在都會風格，而9m88接下來還有春節檔新作《雙囍》即將上映，持續繳出亮眼成績單。

9m88為加拿大專業運動服飾品演繹自在都會風格。（lululemon提供）9m88為加拿大專業運動服飾品演繹自在都會風格。（lululemon提供）

柯煒林重視行動自由度，穿搭以舒適為主。（lululemon提供）柯煒林重視行動自由度，穿搭以舒適為主。（lululemon提供）

該系列以「運動員思維」為設計核心，主打極致舒適與俐落剪裁並存，讓穿著者能在工作與生活場景間自如切換，回應快節奏城市生活中對機能與風格的雙重需求，9m88與柯煒林，共同詮釋系列所強調的身心平衡與自在態度。

風格鮮明的 9m88，以一貫率性自信的穿搭魅力，展現舒適與從容；柯煒林則以低調內斂的姿態，詮釋日常穿搭的實穿性與彈性。兩人再次合體，也讓影迷看見電影之外截然不同的時尚樣貌。

9m88以一貫率性自信的穿搭魅力，展現舒適與從容。（lululemon提供）9m88以一貫率性自信的穿搭魅力，展現舒適與從容。（lululemon提供）

9m88談及此次合作直言別具意義，尤其身為品牌的長期愛好者，「這次能從粉絲變成合作夥伴，真的感到非常開心！」她也笑說，期待觀眾看到柯煒林不同於電影中的全新造型，「他在電影中總是以復古形象出現，相信他這次以全新的造型出現，一定讓大家眼前一亮。」

柯煒林大讚產品面料觸感很輕柔、版型卻依舊挺身，「穿上後也毫無束縛感。」尤其他重視行動自由度，更指出：「我本身非常好動，穿搭以舒適為主，但也希望維持俐落有型，正好在兩者之間取得理想平衡。」

柯煒林穿搭雖以舒適為主，但也希望維持俐落有型。（lululemon提供）柯煒林穿搭雖以舒適為主，但也希望維持俐落有型。（lululemon提供）

談及近況，9m88透露今年除了電影，也將全心投入新專輯創作，長時間的創作與工作節奏，更讓她重視穿著的自在感受。因此該品牌能自然融入音樂創作、工作會議與生活日常，「都能讓我自在切換、保持自信，這對現在的我來說非常重要。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中