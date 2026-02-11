自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

出生學霸世家！志祺七七沒有痛覺 昔重度憂鬱當兵轉念放下

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber志祺七七近日受邀小公視節目《反正你也不睡覺》，自曝感覺不到「痛覺」，意外揭露自己從小到大無論心理或生理都極度「遲鈍」。

談及人際關係，志祺七七透露因原生家庭不看電視，導致他小時候根本沒聽過周杰倫，完全跟不上同儕話題，社交雷達經常「斷訊」，朋友只有三、五個。更誇張的是，這種遲鈍感連身體都如出一轍，他曾因感覺不到疼痛，導致身體出了狀況到很後期才發現，讓主持人陳栢青聽了直呼不可思議。

志祺七七過去曾因感情重挫陷入憂鬱，後來靠當兵改變心境。（小公視提供）志祺七七過去曾因感情重挫陷入憂鬱，後來靠當兵改變心境。（小公視提供）

出生於學霸世家，哥哥是博士，志祺七七卻在節目中自嘲高中成績慘烈，全班43人他考第41名。原以為會面臨家庭革命，沒想到爸媽跟他促膝長談後竟說：「如果不想讀書，要不要乾脆去彈吉他？」這讓他大感意外。

志祺七七分享高中時期的他隨波逐流，選了三類組卻不知目標為何。他笑稱自己一直處於「後知後覺」的狀態，但也正因為這份遲鈍，讓他在面對高壓的升學環境時，能少一點焦慮，多一點自在，連主持人陳栢青都忍不住稱讚：「這份遲鈍感反而成了你度過青春期的超能力。」

然而，遲鈍的保護色在大四那年失效。志祺七七回憶，當時因感情受挫陷入重度憂鬱，陷入「明明不是我犯錯，為何受罰的是我」的歸因謬誤中，甚至在社群平台上每15分鐘就瘋狂發文宣洩，情緒瀕臨崩潰。

這段長達一年多的黑暗期，轉機竟然出現在「當兵」。志祺七七分享，某次深夜站哨時，望著漆黑的營區與星空，腦中突然閃過一個念頭：「放下不是為了要放過誰，而是要放過自己。」這瞬間的頓悟讓他豁然開朗，也學會了與低潮共處。這段神奇的經歷讓陳栢青大笑虧說：「你這段經歷太勵志，本節目根本是國軍最佳徵兵節目！」

節目最後，被問到「17歲的志祺會如何看待現在的志祺七七」？他感性表示，當年的自己對未來很迷惘，常常隨波逐流，但現在的他每天都活得很認真、很努力。他相信17歲的自己如果看到現在，會覺得：「這個人活得比我充實多了，繼續好好探索自己吧。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中