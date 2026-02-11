出生學霸世家！志祺七七沒有痛覺 昔重度憂鬱當兵轉念放下

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber志祺七七近日受邀小公視節目《反正你也不睡覺》，自曝感覺不到「痛覺」，意外揭露自己從小到大無論心理或生理都極度「遲鈍」。

談及人際關係，志祺七七透露因原生家庭不看電視，導致他小時候根本沒聽過周杰倫，完全跟不上同儕話題，社交雷達經常「斷訊」，朋友只有三、五個。更誇張的是，這種遲鈍感連身體都如出一轍，他曾因感覺不到疼痛，導致身體出了狀況到很後期才發現，讓主持人陳栢青聽了直呼不可思議。

請繼續往下閱讀...

志祺七七過去曾因感情重挫陷入憂鬱，後來靠當兵改變心境。（小公視提供）

出生於學霸世家，哥哥是博士，志祺七七卻在節目中自嘲高中成績慘烈，全班43人他考第41名。原以為會面臨家庭革命，沒想到爸媽跟他促膝長談後竟說：「如果不想讀書，要不要乾脆去彈吉他？」這讓他大感意外。

志祺七七分享高中時期的他隨波逐流，選了三類組卻不知目標為何。他笑稱自己一直處於「後知後覺」的狀態，但也正因為這份遲鈍，讓他在面對高壓的升學環境時，能少一點焦慮，多一點自在，連主持人陳栢青都忍不住稱讚：「這份遲鈍感反而成了你度過青春期的超能力。」

然而，遲鈍的保護色在大四那年失效。志祺七七回憶，當時因感情受挫陷入重度憂鬱，陷入「明明不是我犯錯，為何受罰的是我」的歸因謬誤中，甚至在社群平台上每15分鐘就瘋狂發文宣洩，情緒瀕臨崩潰。

這段長達一年多的黑暗期，轉機竟然出現在「當兵」。志祺七七分享，某次深夜站哨時，望著漆黑的營區與星空，腦中突然閃過一個念頭：「放下不是為了要放過誰，而是要放過自己。」這瞬間的頓悟讓他豁然開朗，也學會了與低潮共處。這段神奇的經歷讓陳栢青大笑虧說：「你這段經歷太勵志，本節目根本是國軍最佳徵兵節目！」

節目最後，被問到「17歲的志祺會如何看待現在的志祺七七」？他感性表示，當年的自己對未來很迷惘，常常隨波逐流，但現在的他每天都活得很認真、很努力。他相信17歲的自己如果看到現在，會覺得：「這個人活得比我充實多了，繼續好好探索自己吧。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法