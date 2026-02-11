節目中曝曾有心結！炎亞綸、小賴因江宏傑卡關多年 真心話解開疙瘩

炎亞綸（右）與好友小賴同台，兩人透露曾因為江宏傑有疙瘩。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人炎亞綸近日在節目中與好友小賴同台，兩人透過「抽題真心話」環節互動，原本輕鬆的聊天氣氛，卻因一段過往誤會意外掀起話題。小賴抽到「被誤會也懶得解釋的事」時，突然提及自己與炎亞綸之間，其實多年來存在著一個與江宏傑有關的誤解，讓現場瞬間安靜，也讓兩人首度公開談起這段未曾說開的心結。

炎亞綸透露，當年曾有意邀請江宏傑加入自己旗下經紀公司，但因聽聞小賴與江宏傑私交甚篤，擔心貿然接觸會影響朋友關係，因此始終有所顧慮，未積極推進。沒想到後來公司其他同仁先行接洽並順利完成簽約，他才驚覺事情已經塵埃落定，「那時候才發現，我跟小賴之間的誤會都還沒講開，人就已經談好了。」這段陰錯陽差，也讓彼此心中留下些許疙瘩。

請繼續往下閱讀...

對此，小賴坦言自己與江宏傑確實交情深厚，兩人是在對方人生低潮時相識，江宏傑來台北工作或休息時，甚至經常借住在他家，友情因而更加緊密。他也透露，過去確實曾動過簽下江宏傑的念頭，但評估後認為彼此專業方向不同，最終選擇作罷。

小賴更笑說，江宏傑當年其實曾私下詢問是否適合簽給炎亞綸，「我那時候叫他再多看看，因為亞綸剛好在風波中。」不過他也補充，自己後來研究過炎亞綸公司對藝人的經營方式，認為相當成熟，「是真的覺得很OK。」一番坦白讓現場氣氛轉為輕鬆，也象徵兩人多年誤會正式化解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法