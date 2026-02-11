徐乃麟「怒摔手稿」喊不看了！錄影開酸籃籃、巫苡萱太輕鬆

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、曾國城主持《天才衝衝衝》，今年推出除夕特別節目《神馬攏賀添財衝衝衝》，祝福觀眾馬年都能賺大錢，節目一開場便由中華職棒「樂天女孩」啦啦隊魅力熱舞揭開序幕，舞蹈後段大學姊籃籃及巫苡萱更驚喜合體，青春甜美的表演瞬間炒熱棚內氣氛。不過，一旁的徐乃麟卻忍不住狠虧籃籃和巫苡萱，只跳四個八拍就結束，未免也「太輕鬆」。

「樂天女孩」啦啦隊為《神馬攏賀添財衝衝衝》熱鬧開場。（華視提供）

《神馬攏賀添財衝衝衝》由徐乃麟、曾國城攜手張文綺、徐凱希、巫苡萱及籃籃共同主持，陪伴觀眾度過最歡樂爆笑的圍爐夜。其中「才高八斗」遊戲關卡，藝人需頭頂數顆乒乓球，比拚手、腳及腰部計步器的數量。乃哥隊的美麗本人一開始就被交代不要管球，重點在計步器。而他也使盡全力地抖動全身，累到上氣不接下氣，隊友還連忙上前加油打氣，但徐乃麟瞥了一眼計步器後，竟直接怒摔手稿，氣得直呼「不要看了」！

不過隨後曾國城與徐乃麟被拱對決，當兩人正在綁計步器、無暇顧及周圍時，眾人立刻圍上在乃哥、城哥頭上放置巨大金元寶，徐乃麟見狀笑說元寶若沒掉，直接加5000分。高到不合理的加成分數讓城哥直嗆「那不要動就好了啊！」開始遊戲後，曾國城為了保護金元寶，認真到瞪大雙眼，連眨眼都不敢，但乃哥卻很不安分地頻頻伸手戳城哥，搞得頭上的金元寶直接滾下來。在檢查完兩人的分數後，眾人卻驚訝直呼「不準啦」，而徐乃麟更是只能呆站在原地傻笑。

曾國城（左）和徐乃麟（右）鬥智比反應。（華視提供）

除了招牌關卡之外，節目更推出由經典故事改編而成的古裝單元。眾藝人紛紛換裝演出短劇，過程中也融入小遊戲，趣味又喜氣。「桃園三結義」由曾國城飾演大哥劉備，許孟哲飾演二哥關羽，張立東則是小弟張飛。過程中張立東頻頻無情置入冷笑話，搞得城哥和許孟哲當場被凍在原地，張立東只好努力圓場，要大家「大過年的較笑咧」。

張立東（左起）、曾國城、許孟哲分別飾演張飛、劉備、關羽。（華視提供）

