喬巴萌翻登場！《航海王》第2季曝粉絲活動 台灣也參與其中

Netflix真人版影集《航海王》第2季即將上線。（Netflix提供）

〔記者許世穎／台北報導〕Netflix真人版影集《航海王》第2季今（11）日釋出史詩級全新正式預告，同時宣布將於全世界舉辦13場全球粉絲特映與主題活動，而台灣也將參與其中！

正式預告中草帽海賊團在酒吧中舉杯慶祝成功抵達偉大航道，魯夫熱血高喊：「我的同伴們，我們組成了一支出色的海賊團，成功抵達偉大航道，現在距離夢想更進一步了！」然而歡笑過後，真正的試煉才正要開始，梅利號闖過顛倒山的洶湧急流、深入危險叢林、甚至遭遇巨大恐龍，預告也警告：「偉大航道危機四伏，不要隨便信任別人。」

請繼續往下閱讀...

喬巴將於《航海王》第2季登場。（Netflix提供）

本次預告也是繼2025年Tudum活動曝光後，首度正式揭曉備受期待的新角色「喬巴」。喬巴天真地提問：「海賊是什麼？」他的人生導師西爾爾克醫生溫柔回應：「海賊熱愛冒險、擁有夢想，而且絕不輕言放棄。」這份精神，也成為偉大航道旅程的核心信念。初次見到喬巴的魯夫興奮大喊：「那是什麼東東！」而喬巴也開心地說：「我從來沒玩得這麼開心耶！」令人更加期待他的加入將為團隊帶來什麼樣的火花。

《航海王》第2季將於3月10日全球獨家上線，在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。

隨著正式預告的發布，Netflix同時宣布將舉辦13場全球粉絲特映與主題活動，邀請粉絲在3月10日首播前，與草帽海賊團一同啟航，展開屬於自己的「偉大航道之旅」。台灣部分將於3月14日週六，號召全台灣的粉絲齊聚高雄，舉辦草帽海賊團盛大遊行！

《航海王》13場全球活動將於以下日期與地點舉行：

2月23日－墨西哥・墨西哥城

2月26日－美國・加州洛杉磯

2月27日至3月1日－比利時・布魯塞爾

2月28日至3月1日－法國・巴黎

3月4日至8日－馬來西亞・吉隆坡

3月5日－日本・東京

3月5日至15日－印尼・雅加達

3月6日至8日－義大利・米蘭

3月8日－南非・開普敦

3月8日至15日－泰國・曼谷

3月13日至15日－菲律賓・塔吉格市

3月14日－台灣・高雄

3月－巴西・里約熱內盧

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法