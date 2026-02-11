自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！神尾楓珠凌晨丟震撼彈 娶平手友梨奈掀「臉部比對大會」

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本演藝圈今凌晨投下震撼彈！27歲男星神尾楓珠與小3歲前櫸坂46「絕對王牌」平手友梨奈於11日凌晨透過各自社群平台同步發表結婚聲明，沒有預告、沒有緋聞鋪陳，直接宣布升格夫妻，讓粉絲瞬間驚醒。

更猛的是，兩人公開一張冷酷對視鏡頭的合照，網友第一反應不只有「什麼時候在一起的？」還大讚兩人：「你們根本長超像！」

神尾楓珠（右）與小3歲女星平手友梨奈深夜宣布結婚，兩人很有夫妻臉。（翻攝自IG）神尾楓珠（右）與小3歲女星平手友梨奈深夜宣布結婚，兩人很有夫妻臉。（翻攝自IG）

神尾楓珠和平手友梨奈以共同署名聲明表示：「我們各自走過的人生道路，如今交會成為嶄新的道路。」語氣溫柔、克制，帶點文青感。

聲明中也提到，未來將懷抱感恩之心，以屬於自己的步調攜手前行，並請大家溫柔守護。低調卻堅定的文字，瞬間在日網掀起轉發潮。

消息曝光後，演藝圈好友火速湧入留言區，包括兵頭功海：「打從心底恭喜你！！！！要幸福啊！」優希美青、前田旺志郎等人紛紛送上祝福，短短幾小時，祝福聲浪洗版，堪稱2026年開春最炸喜訊。

神尾楓珠（左）與平手友梨奈零緋聞，突宣布結婚令粉絲又驚又喜。（翻攝自體育報知）神尾楓珠（左）與平手友梨奈零緋聞，突宣布結婚令粉絲又驚又喜。（翻攝自體育報知）

然而兩人公開的合照幾乎同款冷調氛圍、同頻率氣場、甚至連眼神都帶著相似的銳利感；社群瞬間變成「臉部比對大會」，表示「長得像的情侶真的比較合這定律是真的吧？」

神尾楓珠近年憑多部戲劇打開知名度，憂鬱氣質加上冷感五官，被封「國寶級顏值」；平手友梨奈則從前女團出身轉型演員與模特兒，向來以強烈個人風格與孤傲氣場著稱，兩人站在一起，獲網友大讚畫面感強到像雜誌封面。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中