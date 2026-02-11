恭喜！神尾楓珠凌晨丟震撼彈 娶平手友梨奈掀「臉部比對大會」

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本演藝圈今凌晨投下震撼彈！27歲男星神尾楓珠與小3歲前櫸坂46「絕對王牌」平手友梨奈於11日凌晨透過各自社群平台同步發表結婚聲明，沒有預告、沒有緋聞鋪陳，直接宣布升格夫妻，讓粉絲瞬間驚醒。

更猛的是，兩人公開一張冷酷對視鏡頭的合照，網友第一反應不只有「什麼時候在一起的？」還大讚兩人：「你們根本長超像！」

請繼續往下閱讀...

神尾楓珠（右）與小3歲女星平手友梨奈深夜宣布結婚，兩人很有夫妻臉。（翻攝自IG）

神尾楓珠和平手友梨奈以共同署名聲明表示：「我們各自走過的人生道路，如今交會成為嶄新的道路。」語氣溫柔、克制，帶點文青感。

聲明中也提到，未來將懷抱感恩之心，以屬於自己的步調攜手前行，並請大家溫柔守護。低調卻堅定的文字，瞬間在日網掀起轉發潮。

消息曝光後，演藝圈好友火速湧入留言區，包括兵頭功海：「打從心底恭喜你！！！！要幸福啊！」優希美青、前田旺志郎等人紛紛送上祝福，短短幾小時，祝福聲浪洗版，堪稱2026年開春最炸喜訊。

神尾楓珠（左）與平手友梨奈零緋聞，突宣布結婚令粉絲又驚又喜。（翻攝自體育報知）

然而兩人公開的合照幾乎同款冷調氛圍、同頻率氣場、甚至連眼神都帶著相似的銳利感；社群瞬間變成「臉部比對大會」，表示「長得像的情侶真的比較合這定律是真的吧？」

神尾楓珠近年憑多部戲劇打開知名度，憂鬱氣質加上冷感五官，被封「國寶級顏值」；平手友梨奈則從前女團出身轉型演員與模特兒，向來以強烈個人風格與孤傲氣場著稱，兩人站在一起，獲網友大讚畫面感強到像雜誌封面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法