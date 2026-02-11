女星吞藥超過50年！曾七天沒睡 認了：失智症機率是常人25倍

〔娛樂頻道／台北報導〕71歲資深女星林美照以招牌娃娃音走紅、被封為「娃娃音始祖」，近日上節目《命運好好玩》分享自己長達半世紀對抗失眠、逐步擺脫安眠藥依賴的心路歷程。她從18歲踏入演藝圈開始，便因長期高壓環境接觸鎮定劑與安眠藥，藥齡至今已超過50年，巔峰時期甚至一天得服用5顆、不同種類的藥物才能勉強入睡。

林美照現在學會放鬆。（翻攝自YT）

林美照回憶年輕時因演藝圈人情壓力大，不忍拒絕熟識製作人的邀約，工作量長期超載，曾創下「七天七夜沒睡覺」的極端紀錄，導致腦神經嚴重失調，也讓她從此高度依賴藥物入眠。多年下來，她不僅對健康感到憂心，醫師更曾警告她，因長期服藥，罹患失智症的機率是一般人的25倍，讓她一度陷入恐慌。

請繼續往下閱讀...

為了及早預防並減輕身體負擔，林美照透露，自己曾砸下約60萬元接受「腦神經修復」療程，希望協助排出體內多年累積的藥物殘留，並修復受損神經系統。完成療程後，她在醫師的評估與監督下，開始逐步、循序地減少藥量，目前服藥狀況已大幅改善。

林美照曾經為了工作七天七夜沒有休息，導致腦神經嚴重失調。（翻攝自YT）

除了醫療協助，林美照也強調，「真正的關鍵是減壓」。目前處於半退休狀態的她，幾乎不再接戲、不跑通告，生活節奏明顯放慢。原本與兒子、媳婦及孫子同住的她，也選擇獨自搬到林口生活，笑說「一個人住真的很開心」，少了外界干擾，心情反而更自在。

她形容，現在的自己對很多事情都「不再計較、也無所謂」，心態變得豁達，反而讓失眠狀況明顯改善。從過去必須依賴5顆安眠藥才能入睡，到如今藥量愈吃愈少，林美照已能在半夜12點多自然入睡，一覺睡到隔天早上8、9點，終於找回久違的健康作息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法