娛樂 最新消息

連3週穩坐全球第二！《單身即地獄5》4510萬小時後座力全開

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix戀綜《單身即地獄5》正式播畢，大結局後座力全開，證明該節目不只是戀綜，而是全球觀眾的集體情緒實驗。

《單身即地獄5》正式劃下句點，15位成員開心大合照。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》正式劃下句點，15位成員開心大合照。（翻攝自Netflix）

據Netflix TOP 10官方數據，《單身即地獄5》在2月初單週就累積4510萬小時觀看時數，連續3週穩坐全球非英語節目 TOP 10第二名（僅次於《愛情怎麼翻譯？》），韓國、台灣、香港、新加坡皆登頂第一，戀綜彷彿變成一場「國際賽事」。

本季最大看點，不只是誰牽手成功離開地獄島，而是幾乎每個人都毫不保留把情緒攤在鏡頭前。

被3男同時告白、掀起最大反轉的金高恩坦言：「第一次看見自己在喜歡的人面前會變成什麼樣子。」道盡本季核心：「真正的意義不在於選誰，而是如何真正認識自己。」

留下名場面的金珉志則自嘲，看節目像在照鏡子，「等我老了回頭看，這應該是人生最耀眼的片段之一。」成功配對的朴喜珗形容，這段時間就像暫時脫離現實、只專注傾聽內心，「是一段不加修飾的真實人生」。

《單身即地獄5》連續3週穩坐Netflix全球非英語節目TOP10第2名。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》連續3週穩坐Netflix全球非英語節目TOP10第2名。（翻攝自Netflix）

讓觀眾心情跟著坐雲霄飛車的年下男宋承一也說，「這是一場誠實面對自己的練習，能參與其中，本身就很有意義。」

至於最具話題體質的崔美娜秀，一句「我會珍惜這段一起走過的時間」替整季的爭議、掙扎與成長畫下句點，也讓不少觀眾重新理解她的選擇。

有韓媒認為，《單身即地獄5》走到最後給出滿滿情緒，觀眾就會自動留下來，「即使節目結束，但這15個人留下的心動與餘震，顯然會在社群上繼續發酵下去」。

點圖放大body

