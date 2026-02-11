自由電子報
娛樂 最新消息

《單身即地獄5》年度「社死名場面」誕生 玹宇告白全場笑爛

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》最終第12集不只情侶配對掀反轉，意外誕生本季最尷尬、也最洗腦的告白金句，台前幕後笑到不行，掀起社群熱議。

申玹宇（左）向金高恩告白太像「戀愛小白」，逗笑全場。（翻攝自Netflix）申玹宇（左）向金高恩告白太像「戀愛小白」，逗笑全場。（翻攝自Netflix）

在最終選擇環節中，申玹宇面對心儀對象金高恩時，情緒一到位，脫口而出彷彿「乙女遊戲」台詞等級的深情告白，那句「從我選擇你的那一刻起，我的每個瞬間都是為了你（金高恩）而存在」，話一說完，鏡頭外的世界直接崩壞。

主持群集體表情管理失敗，有人低頭憋笑、有人直接笑噴；剪輯甚至貼心地把這段「大型社死現場」完整保留下來，讓觀眾同步感受那股迎面而來的尷尬。

圭賢（左上起順時針）、Dex、崔美娜秀、李省勳和主持人李多熙全都被玹宇的告白驚呆。（翻攝自Netflix，合成圖）圭賢（左上起順時針）、Dex、崔美娜秀、李省勳和主持人李多熙全都被玹宇的告白驚呆。（翻攝自Netflix，合成圖）

節目播出後，社群瞬間炸鍋，有網友直言「剪成這樣，他以後要怎麼當總教練啦！是傻直男無誤」、「主持人那個忍笑又忍不住笑的表情，我重看三次」、「幕前幕後反應居然完全一致，超難得」、「尷尬程度直逼《母胎單身》賢圭『我曾經很喜歡你，姜志受』那一幕」，也有人笑稱「愛死這種集體尷尬，拜託多來一點」，更有人建議玹宇應該去《母胎單身》系列進修。

不少人笑稱，這段告白不像是在追女生，更像是「第一次談戀愛的男生，把內心獨白全部念出來」；但也有人替他說話，表示「至少很真」、「雖然很尬，但至少不是set好」、「比起算計型情話，這種母胎感其實很真誠。」

有趣的是，這句深情告白，最後卻沒有改變金高恩的最終選擇，反而成功讓玹宇在節目結束後存在感暴增。

點圖放大header
點圖放大body

