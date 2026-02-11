自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳孟賢淚崩！狂讚《陽光女子合唱團》曝最新計劃

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道12年，全球巨星陳孟賢昨晚首度舉辦生日見面會，他在活動尾聲驚喜公開：「2026年個人演唱會正式啟動規劃！」感性表示，這場生日會只是開始，未來希望在更大的舞台，「我們演唱會見！」忍不住淚灑現場。

陳孟賢忍不住落淚。（全球巨星有限公司提供）陳孟賢忍不住落淚。（全球巨星有限公司提供）

陳孟賢近年演藝事業全面進擊，不僅發行首張專輯《全球巨星》，手握兩檔黃金節目，還登上跨年與尾牙舞台，直播帶貨也創下單場150萬亮眼成績。

陳孟賢感性表示：「這一路的收穫，來自大家的支持與陪伴，讓我更有勇氣不斷挑戰自己。」他也感謝團隊夥伴，發出六位數年終獎金，並規劃年後赴北海道旅遊，「希望大家放鬆後，能更有能量繼續打拚！」

生日會上，陳孟賢預告不排斥考慮推出國語作品。他表示：「台語是我的根，但音樂沒有語言界線，希望可以用國語與更多朋友見面。」更幽默補充：「哪一天國台語都能服務到位，我就升級成雙語版全球巨星了！」直播帶貨方面，他特別關注床組與家電等生活品質產品：「這些東西真的很重要，如果真的合作，我會是全台最認真試躺的代言人！」

陳孟賢舉辦生日會。（全球巨星有限公司提供）陳孟賢舉辦生日會。（全球巨星有限公司提供）

昨晚陳孟賢特別選唱為粉絲量身創作的《乎恁的歌》，這首充滿心意與感謝的作品，瞬間引爆全場情緒高潮，「這首歌是我寫給你們的，今晚一定要唱給你們聽。」他動情說道。

此外，陳孟賢在活動現場驚喜宣布，將以嘉賓身分參與春河劇團舞台劇《老闆～來碗陽春麵！》，並於5月17日正式登台。為了準備這次挑戰，他特地觀賞《陽光女子合唱團》，結果一看就爆哭。他感動表示：「有好多段情緒太強了，不可能忍得住。」談到主持好搭檔苗可麗所飾演的方科長，他毫不猶豫給滿分：「100分！她的情緒感染力太強，看她表演會自然被帶進去。」

對於未來能否挑戰哭戲，他笑說：「其實我蠻感性的，粉絲寫信給我我都會眼眶紅，只要故事情緒夠，我應該不會太多NG啦。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中