陳孟賢淚崩！狂讚《陽光女子合唱團》曝最新計劃

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道12年，全球巨星陳孟賢昨晚首度舉辦生日見面會，他在活動尾聲驚喜公開：「2026年個人演唱會正式啟動規劃！」感性表示，這場生日會只是開始，未來希望在更大的舞台，「我們演唱會見！」忍不住淚灑現場。

陳孟賢忍不住落淚。（全球巨星有限公司提供）

陳孟賢近年演藝事業全面進擊，不僅發行首張專輯《全球巨星》，手握兩檔黃金節目，還登上跨年與尾牙舞台，直播帶貨也創下單場150萬亮眼成績。

陳孟賢感性表示：「這一路的收穫，來自大家的支持與陪伴，讓我更有勇氣不斷挑戰自己。」他也感謝團隊夥伴，發出六位數年終獎金，並規劃年後赴北海道旅遊，「希望大家放鬆後，能更有能量繼續打拚！」

生日會上，陳孟賢預告不排斥考慮推出國語作品。他表示：「台語是我的根，但音樂沒有語言界線，希望可以用國語與更多朋友見面。」更幽默補充：「哪一天國台語都能服務到位，我就升級成雙語版全球巨星了！」直播帶貨方面，他特別關注床組與家電等生活品質產品：「這些東西真的很重要，如果真的合作，我會是全台最認真試躺的代言人！」

陳孟賢舉辦生日會。（全球巨星有限公司提供）

昨晚陳孟賢特別選唱為粉絲量身創作的《乎恁的歌》，這首充滿心意與感謝的作品，瞬間引爆全場情緒高潮，「這首歌是我寫給你們的，今晚一定要唱給你們聽。」他動情說道。

此外，陳孟賢在活動現場驚喜宣布，將以嘉賓身分參與春河劇團舞台劇《老闆～來碗陽春麵！》，並於5月17日正式登台。為了準備這次挑戰，他特地觀賞《陽光女子合唱團》，結果一看就爆哭。他感動表示：「有好多段情緒太強了，不可能忍得住。」談到主持好搭檔苗可麗所飾演的方科長，他毫不猶豫給滿分：「100分！她的情緒感染力太強，看她表演會自然被帶進去。」

對於未來能否挑戰哭戲，他笑說：「其實我蠻感性的，粉絲寫信給我我都會眼眶紅，只要故事情緒夠，我應該不會太多NG啦。」

