娛樂 最新消息

中年男星離婚後到印度找自我 竟爆「邂逅韓國女孩」

〔記者蕭方綺／台北報導〕金枝演社劇團首席創作者施冬麟，集編、導、演於一身，以獨腳戲的方式，結合說書、吟唱、戲曲和操偶等多種表演形式的劇作《籠子裡的白狐》，他除了是資深的劇場演員外，其實也參與過許多知名影視作品的演出，例如《粽邪三》和《星空下的黑潮島嶼》，以及今年即將在Netflix播出的《急診室的奇蹟》。

施冬麟演出《籠子裡的白狐》。（金枝演社提供）施冬麟演出《籠子裡的白狐》。（金枝演社提供）

為了宣傳《籠子裡的白狐》，施冬麟這次也經歷了許多有趣的通告和訪談經驗，日前他上了東森電視的《全民星攻略》，第一次上益智電視節目的他在事前超緊張，沒想到正式錄影的時候一路過關斬將，意外獲得了好成績，施冬麟笑說，有一部分是運氣好，但也很感謝曾國城城哥，「城哥真的是很專業的主持人，把節目節奏掌握得很好又很有幽默感，讓我在答題的過程放鬆不少，而且很貼心的讓我有不少宣傳演出的時間跟機會。」

冬麟（左）上《全民星攻略》與曾國城相見歡。（金枝演社提供）冬麟（左）上《全民星攻略》與曾國城相見歡。（金枝演社提供）

除了電視節目，施冬麟這次也上了黃豪平跟宇珊主持的Podcast節目《不正常愛情研究中心》，黃豪平在一開場就犀利的介紹施冬麟是「久違的失婚中年男子」來賓，讓施冬麟哭笑不得，不過施冬麟也因此意外在節目中分享了很多不曾談過的經歷，包括在他當年離婚後去了印度一趟尋找自我，並且在那裡邂逅了一個韓國女孩的插曲。「以前就注意豪平很久了，他可以不靠腥羶色的梗但依舊把脫口秀說得很精采，真的很不容易，所以這次有機會被他訪談，我是抱著來告白的小粉絲心態，哈哈！」

施冬麟（中）在黃豪平（左）、宇珊的節目中大爆過往感情史。（金枝演社提供）施冬麟（中）在黃豪平（左）、宇珊的節目中大爆過往感情史。（金枝演社提供）

此外，談及劇作《籠子裡的白狐》，他將挑戰更大規模的演出，表面上看似一則現代寓言的聊齋怪談，其實是在探討現代人的孤獨患者狀態。施冬麟說，「獨腳戲對演員是很大的考驗，但也是很棒的挑戰，今年的演出會比首演更精緻也更細膩，希望大家都能走進劇場感受這場獨特的魔幻體驗。」

提到當初創作《籠子裡的白狐》的契機，他說，本來的出發點是想說一個鬼故事，但找不到夠特殊的切入角度，直到有天他偶然聽朋友提起參與了一個動物園死去河馬的解剖過程工作，「當下我就覺得，這件事也太酷了吧！解剖河馬如果搬到舞台上應該很有趣，所以我把場景設定在動物園，最後就衍生出了人狐奇戀的概念。」

《籠子裡的白狐》將於3月20日到3月22日於臺灣戲曲中心小表演廳演出、5月2日到5月3日於臺中國家歌劇院小劇場演出。

