周星馳愛將開火鍋店生意奇差 靠這招翻轉

港星黃一山移居中國發展多年，早已轉型從商。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕61歲港星黃一山曾是「星爺」周星馳電影御用綠葉，二人先後合作過《逃學威龍》系列、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等，多年來憑藉星爺名氣，轉戰中國拍戲外，更轉型從商先後在深圳、東莞、無錫、合肥共開了7間修腳店。

港媒報導，黃一山後來進軍飲食業，在湖北荊州開火鍋店，只是生意不似預期，最後淪落到免費在店內搞笑吸客，希望能做到收支平衡，不致虧本。

黃一山90年代憑周星馳電影《逃學威龍》飾演「細龜」一角深植人心。（香港星島日報）



報導指出，黃一山去年投身餐飲業在荊州開餐廳，不到2個月就回本，讓他雄心萬丈4個月後在冬季進軍火鍋生意，只是打錯如意算盤，因當地人怕冷甚至不外出用餐，黃一山的火鍋店陷入困境門可羅雀。

黃一山這才意識到，單純等待天氣回暖無疑是坐以待斃，近日拍片分享火鍋店遇上難關，他表示「求變，才是生存之道！」生意慘淡之下，黃一山放下老闆身段做回他的老本行「搞笑藝人」，在火鍋店的樓梯搭建舞台，而他親自上台搞笑，竟然幫店起死回生，很多客人只是前來看秀，順道吃美食。

