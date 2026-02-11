自由電子報
娛樂 最新消息

「2026台北非常Live！」 開啟「恨帥潮」夜生活 夥伴招募啟動

響應一年一度「潮臺北TRENDY TAIPEI」音樂盛會，今年「臺北非常Live！」 以Z世代新興流行態度「恨帥潮」為核心主軸，以自我認同、勇於表態、敢於做自己的精神。（文化局提供）響應一年一度「潮臺北TRENDY TAIPEI」音樂盛會，今年「臺北非常Live！」 以Z世代新興流行態度「恨帥潮」為核心主軸，以自我認同、勇於表態、敢於做自己的精神。（文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北的城市風格蘊含生活、品味、創造風格，更是跨世代都能共感的城市，音樂展演空間作為城市文化推展的重要據點，長期扮演建構台灣流行音樂產業生態的關鍵角色，響應一年一度「潮臺北TRENDY TAIPEI」音樂盛會，今年「臺北非常Live！」 以Z世代新興流行態度「恨帥潮」為核心主軸，以自我認同、勇於表態、敢於做自己的精神。

去年首屆「潮台北TRENDY TAIPEI」系列活動「台北非常Live！」共邀集22家音樂展演空間業者響應，舉辦長達1個月57場演出，吸引超過6,000人次觀眾走進場館，感受多元音樂沉浸現場演出魅力，今年「臺北非常Live！」 則以Z世代新興流行態度「恨帥潮」，除了外在風格展現，強調勇敢做自己的精神，在「台北非常Live！」不同世代用音樂、文化與創意為共同語言，串聯美好Life想像，創造更多元活力的現場Live夜魅力。

北市文化局指出，2026「臺北非常Live！」透過整合串聯音樂展演場館、產業資源與城市場域，促使更多跨域合作與產業商機，帶動Live House、音樂餐廳與複合式展演空間的升級與轉型。從流行、爵士、樂團、嘻哈、電子音樂到跨界演出，匯聚多元音樂類型，打造沈浸式音樂體驗饗宴，凝聚各音樂展演空間的能量並持續注入新動能，從黃昏一路熱鬧到深夜，勾勒屬於臺北的音樂地圖，讓國內外旅客不只聆聽音樂，而是走進現場、深度融入地方、感受臺北各角落的聲音風景與文化溫度。

響應一年一度「潮臺北TRENDY TAIPEI」音樂盛會，今年「臺北非常Live！」 以Z世代新興流行態度「恨帥潮」為核心主軸，以自我認同、勇於表態、敢於做自己的精神。（文化局提供）響應一年一度「潮臺北TRENDY TAIPEI」音樂盛會，今年「臺北非常Live！」 以Z世代新興流行態度「恨帥潮」為核心主軸，以自我認同、勇於表態、敢於做自己的精神。（文化局提供）

文化局表示，2026「臺北非常Live！」即日起至115年3月16日正式開放申請，參與並入選之場館夥伴均可參加大型聯合展銷演出活動及串聯場館演出活動；獲得活動籌劃及執行費用補助、售票KPI與獎勵機制、活動售票與餐飲收入均歸場館業者所有，再獲相關宣傳渠道曝光，提升品牌能見度。

2026「潮臺北TRENDY TAIPEI」即將登場，呈現臺灣當代音樂、創意科技產業和世界最新發展趨勢，整合「演唱會經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」3大領域，跨界音樂、文化藝術、科技領域等精彩系列活動，將城市的文化潮流及底蘊拓展到台北的每個角落。

