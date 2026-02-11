林叨囝仔媽媽疑懷第八胎！ 兒子曾許願：希望媽媽別再生

「林叨囝仔 The Lins' Kids」媽媽Sydney。（翻攝小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以大家庭日常分享累積高人氣的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」，近年因多起爭議逐漸淡出社群視野，夫妻倆的近況也鮮少曝光。未料近日再度成為網路話題，有網友在社群平台發文表示，於醫院產檢候診區巧遇媽媽Sydney，並目擊她手持媽媽手冊，消息曝光後引發外界揣測是否再度懷孕，恐將迎來第八胎。

「林叨囝仔」過去以多子女家庭生活為主軸，分享育兒與家庭互動，曾吸引大批粉絲關注，商業合作邀約不斷。Sydney過去也曾公開表示，夫妻倆並未刻意避孕，認為「生命是禮物」，甚至直言希望能一路生到更年期。然而相關言論也曾引發討論，有網友翻出過往影片，提到大兒子曾在生日願望中希望「媽媽不要再生了」，當時就曾引起不少網友心疼與關注。

請繼續往下閱讀...

近年來，林叨囝仔因多起事件陷入輿論風波，包括懷孕後期仍登山導致同行山友受傷、挺著孕肚揹幼兒滑雪未配戴護具，以及讓未成年孩子單獨搭乘Uber等爭議，引發網友質疑育兒安全觀念。之後Sydney又在直播中以不當言語評論資源班學生，事件迅速延燒，即使事後公開道歉仍難平眾怒，最終夫妻倆關閉臉書與Instagram帳號，全面退出社群。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法