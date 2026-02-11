自由電子報
娛樂 最新消息

吳思瑤籲文化部出手 力阻《世紀血案》上映

《世紀血案》演員群除紛紛道歉外，更聯合聲明製作方停止使用其肖像、聲音、表演等。（資料照，記者潘少棠攝）《世紀血案》演員群除紛紛道歉外，更聯合聲明製作方停止使用其肖像、聲音、表演等。（資料照，記者潘少棠攝）〔記者王靖惟／台北報導〕《世紀血案》爭議甚囂塵上，各界紛紛抵制，就連演員群也發起自救活動，聯名公開切割製作方，並已啟動法律行動，震撼影視圈；民進黨立委吳思瑤昨（10）日表示，以保障演員合法權益角度切入，文化部便有了出手的理由，「是時候阻止違法製作的《世紀血案》上映了！」

講述林宅血案的電影《世紀血案》因未獲得林義雄及家屬的授權即製作，引發社會極大爭議，《世紀血案》演員群不只道歉，昨更集體聯合聲明痛批製作方的行為已對當事人與家屬造成「難以彌補的二度傷害」，並直言目前最重要的事，就是全面阻止電影繼續製作、上映及任何形式曝光，並且要求製作方立刻停止使用其肖像、姓名、聲音與表演內容，並警告若未即刻配合，將依法提告、全面追究責任。吳思瑤也表示，「文化部該有行動了，是時候阻止違法製作的『世紀血案』上映了！我也主張政府應對於權益受損的提供必要的法律扶助，不讓演職人員孤軍奮戰！」

民進黨政策會執行長吳思瑤呼籲文化部出手，阻止違法製作的《世紀血案》上映。（記者田裕華攝）民進黨政策會執行長吳思瑤呼籲文化部出手，阻止違法製作的《世紀血案》上映。（記者田裕華攝）

吳思瑤強調，「世紀血案」就是一部建立謊言之上的影視創作。不只變造扭曲歷史真相，侵害事件當事者的權益，更對演職人員施以詐術，偽造授權。而在欺騙大眾之前，《世紀血案》製作方先欺騙了演出的藝術工作者，也就是資方欺凌了勞方。

她更進一步指出，台灣政府不會也不宜對於藝術創作進行內容審查，但若以保障演職工作者合法權益，文化部就有了出手的理由。畢竟「違法創作」涉及創作倫理，不易認定，但「違法製作」攸關法律責任，就再清楚也不過了。

