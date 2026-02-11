玉女掌門人罹癌後「推20場尾牙」痛失7位數 健康狀況曝光

方文琳（左）和女兒齊薇感情非常好。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳2024年證實罹患食道癌零期，後來接受ESD內視鏡黏膜下剝離術、類固醇藥物治療，如今全面恢復工作，只需要定期追蹤即可，不用化療。她去年底和女兒齊薇、大哥、弟弟騎單車環島10天，日前受訪時提到罹患食道癌後，雖然聲帶並未受影響，但確實已有段時間沒信心再開金嗓，經紀人也透露「推掉20場尾牙演出」，粗估損失7位數，好在方文琳很樂觀，她說：「沒進口袋的都不算啦！」

提到目前追蹤的狀況，方文琳說先前肺部照出結節，因此3月要做電腦斷層檢查，除此之外，只需每半年追蹤一次，女兒也會替粗心的老媽謹記回診時間，甚至注意對方的飲食習慣，像是當時受訪，方文琳看到還在冒煙、滾燙的熱茶，原本要直接飲盡，是齊薇在旁提醒媽媽不能喝過燙的水。

齊薇（左）個性害羞，但對於媽媽方文琳的健康相當關心。（資料照，記者潘少棠攝）

齊薇談到前年得知媽媽罹癌的瞬間，正在上表演課，腦袋瞬間一片空白，「不知道該回什麼，整堂課心都不在上面。」甚至坐捷運回家路上就哭出來了。她幽幽說：「一定是先往最壞的方向想，尤其上網查那些資訊，那時候還不確定她是第幾期，幸好後續都有在維持。」方文琳也心疼自己生病讓女兒擔心，「她們怕我死掉。」

