自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玉女掌門人罹癌後「推20場尾牙」痛失7位數 健康狀況曝光

方文琳（左）和女兒齊薇感情非常好。（資料照，記者潘少棠攝）方文琳（左）和女兒齊薇感情非常好。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳2024年證實罹患食道癌零期，後來接受ESD內視鏡黏膜下剝離術、類固醇藥物治療，如今全面恢復工作，只需要定期追蹤即可，不用化療。她去年底和女兒齊薇、大哥、弟弟騎單車環島10天，日前受訪時提到罹患食道癌後，雖然聲帶並未受影響，但確實已有段時間沒信心再開金嗓，經紀人也透露「推掉20場尾牙演出」，粗估損失7位數，好在方文琳很樂觀，她說：「沒進口袋的都不算啦！」

提到目前追蹤的狀況，方文琳說先前肺部照出結節，因此3月要做電腦斷層檢查，除此之外，只需每半年追蹤一次，女兒也會替粗心的老媽謹記回診時間，甚至注意對方的飲食習慣，像是當時受訪，方文琳看到還在冒煙、滾燙的熱茶，原本要直接飲盡，是齊薇在旁提醒媽媽不能喝過燙的水。

齊薇（左）個性害羞，但對於媽媽方文琳的健康相當關心。（資料照，記者潘少棠攝）齊薇（左）個性害羞，但對於媽媽方文琳的健康相當關心。（資料照，記者潘少棠攝）

齊薇談到前年得知媽媽罹癌的瞬間，正在上表演課，腦袋瞬間一片空白，「不知道該回什麼，整堂課心都不在上面。」甚至坐捷運回家路上就哭出來了。她幽幽說：「一定是先往最壞的方向想，尤其上網查那些資訊，那時候還不確定她是第幾期，幸好後續都有在維持。」方文琳也心疼自己生病讓女兒擔心，「她們怕我死掉。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中