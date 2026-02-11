高金素梅遭檢調搜索 人渣文本曝國民黨立場

高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談，11日凌晨移送北檢複訊，但她表示自己身體不適，檢察官認為目前之身體狀況不適合繼續訊問，故告知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。高金隨後攙扶法警的手離開北檢，由助理陪同就醫。（記者羅沛德攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕無黨籍山地原住民立委高金素梅住處、辦公室10日遭到檢調搜索。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥回應，他相信高金素梅清白，並期待司法不預設立場，能做出公平、公正且公開判決。

電視名嘴、筆名「人渣文本」的作家周偉航今（11）日上午在臉書發文先喊「清清白白」，接著舉出高金素梅曾創立「台灣原住民多族群文化交流協會」，初期由周陳文彬擔任理事長，目前任職協會社工站執行長。

人渣文本接著說，檢調追查此部分應是張俊傑主導，2015至2018年間，由張智偉、陳正順提供假發票浮報預算，再向原住民族委員會及台電、中油等國營企業詐領經費補助，利春仁則聽從張俊傑指示辦事，詐得款存入雲雅舜帳戶，雲女被控洗錢。

高金素梅凌晨離開北檢時，整個人靠在法警手臂上行走，狀態不佳，法警將她扶出地檢署後，由助理帶上車前往台大急診室，截至清晨6點尚未出院。人渣文本表示：「別問國民黨什麼時候要去現場清清白白，他們已經去了，人不多而已。」

