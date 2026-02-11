16歲兒子剛過生日 曾莞婷改班機送別淚喊：好好的走

曾莞婷去年12月替毛孩Bubu過16歲生日。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷向來把愛犬「Bubu」當成親生孩子疼，去年12月才剛替牠慶祝16歲生日，2個月後竟迎來最不捨的告別。

曾莞婷去年12月開心寫下：「16歲的寶寶又平安過一年囉，感恩孝順的兒子，希望你永遠那麼健康，愛你至死不渝。」她過去就曾在節目中坦言自己對Bubu「溺愛到不行」，甚至因為牠挑食，特地飛一趟日本採買狗食，還直接把行李箱裡的衣服全丟掉，只為了塞滿牠愛吃的飼料，寵狗行徑讓人聽了又好笑又感動。

曾莞婷改班機趕回家淚別Bubu。（翻攝自臉書）

曾莞婷今（11 日）在臉書貼出Bubu的照片，透露毛孩已當小天使，她寫下自己不是一個很好的媽媽，總把Bubu的存在視為理所當然，陪伴牠的時間太少，甚至連最後一刻，Bubu都還在等她回家。所幸她臨時改搭早一班飛機，趕在最後關頭回到牠身邊，「當你看到我嚥下最後一口氣離開，我知道你連離開都那麼貼心，不讓我有任何遺憾。」

曾莞婷一一向Bubu道謝，感謝牠成為自己最貼心的暖寶寶，留下無數快樂回憶，也溫柔送別愛犬前往「更好的地方快樂奔跑」，最後更承諾會想辦法再找到牠，「所以不要害怕好好的走」，字裡行間滿是不捨，讓人看了鼻酸。

