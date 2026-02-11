片酬高達2億台幣！劉亦菲2年未拍戲 真實原因曝光

劉亦菲近兩年未拍戲，未來動向吸引討論。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星劉亦菲，近兩年未再投入新戲拍攝，動向備受關注。自2023年底完成話題陸劇《玫瑰的故事》後，她至今未推出新作品，外界一度揣測是否演藝規劃出現變化。不過中國媒體分析指出，關鍵並非戲約減少，而是她對劇本品質與合作條件的高度要求，使多項合作案遲遲未能定案。

根據中國媒體報導，劉亦菲目前在電視劇市場的片酬已屬頂級水準，單部作品開價約5000萬人民幣（約新台幣2.28億元），且態度明確，不願因市場變化調降酬勞。在近年影視產業資金趨緊、製作預算普遍縮減的情況下，能同時符合演員期待與製作成本的項目相對有限，導致部分原本洽談中的戲劇計畫最終喊卡。

請繼續往下閱讀...

隨著中國影視市場進入調整期，開拍作品數量減少，也讓不少一線演員曝光頻率下降。近期微博流傳一份「未進組演員天數排行」，劉亦菲名列第二，未拍戲時間超過兩年，再次掀起網友討論。

現年38歲的劉亦菲，2023年與霍建華合作的《玫瑰的故事》播出後，收視與話題雙雙走高，她飾演的「黃亦玫」更成為當年度討論度極高的角色之一，並帶動多項品牌合作。然而戲劇結束後，她不僅暫未接演新作，也減少公開活動，行程相對低調。

對於工作節奏，劉亦菲過去在訪談中曾坦言，自己並不追求作品數量，而是希望每一部作品都是「非拍不可」。她表示，現階段更重視角色帶來的創作空間與新鮮感，寧可等待合適劇本，也不願為了維持曝光率而倉促接戲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法