娛樂 最新消息

每年「新年歌」破百首！大馬賀歲歌文化掀討論 網：特產年貨

SteadyGang推出的〈周星翅〉是馬來西亞新年歌點擊率第一。（翻攝YT）SteadyGang推出的〈周星翅〉是馬來西亞新年歌點擊率第一。（翻攝YT）

〔記者胡御柔／台北報導〕農曆新年將至，馬來西亞賀歲歌曲再度成為網路熱議話題。網紅「西西歪」近日上傳影片，探討為何每逢新年，大馬網紅與歌手幾乎都會推出新年歌，引發不少網友共鳴，也讓外界再次關注馬來西亞獨特的「賀歲歌文化」。

近年來，新年推出賀歲歌曲在馬來西亞已成為一種固定現象，不僅歌手參與，網紅圈更是積極投入。包括創作歌手黃明志今年推出〈馬來西亞的新年〉，網紅常勇則號召20位創作者推出〈ARE YOU READY〉，先前也曾與其他網紅合作〈好運乾一杯〉。在當地，一位創作者一年推出三、四首新年歌早已不罕見，形成每年歲末年初的固定音樂潮流。

黃明志今年推出〈馬來西亞的新年〉。（翻攝YT）黃明志今年推出〈馬來西亞的新年〉。（翻攝YT）

不少網友也在影片下留言笑稱，「除了榴槤和肉骨茶之外，新年歌就是大馬的特產年貨」，顯示賀歲歌曲早已成為當地華人文化的一部分。今年目前點擊率最高的新年歌為〈好運馬上來〉，YouTube點閱數突破千萬，其次為〈新年好馬〉，而黃明志的〈馬來西亞的新年〉則暫居排行榜第六名。

若回顧歷年成績，SteadyGang推出的〈周星翅〉至今仍是流量代表作，YouTube累積點閱已突破兩千萬。該曲向影壇天王周星馳致敬，每逢新年期間仍常在商場與街頭播放，成為許多人記憶中的「過年BGM」。

事實上，大馬華人社群至今仍高度重視農曆新年的節慶氛圍，從商場促銷、返鄉車潮到家庭團聚，賀歲歌曲往往成為節日的重要背景聲音。由於旋律輕快、歌詞易記，能跨越年齡層傳唱，也使賀歲歌逐漸形成穩定市場。對唱片公司而言，是一年一度的重要商機；對創作者來說，則是快速累積曝光與人氣的舞台。

值得一提的是，黃明志今年推出的〈馬來西亞的新年〉更被視為高難度挑戰之作，集結海南、客家、潮州、福州、廣東與福建六大籍貫歌手，以各自方言演唱，並融合華語、英語與馬來語，共使用九種語言完成歌曲，成為近年合作規模與語言跨度最大的新年作品之一，也再次展現馬來西亞多元文化的特色。

今年點擊率最高的新年歌〈好運馬上來〉

SteadyGang〈周星翅〉歷年來流量最高

