2026過年穿什麼？命理師曝「避紅色」原因 4色助開運

命理專家詹惟中給出過年穿搭建議。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆新年將至，不少民眾除了準備年節活動，也會特別留意開運穿搭。命理專家詹惟中近日分享2026年過年期間的穿衣建議，指出今年為丙午馬年，五行火氣偏旺，在顏色選擇上應以「降火、穩定氣場」為原則，並點名四種適合的開運色系，同時提醒紅色不宜過度使用，引發網友討論。

詹惟中表示，2026年為「帶兩把火」的馬年，整體能量偏燥，因此在穿搭上建議多選擇具有平衡效果的顏色。他指出，黑色象徵水，有穩定與聚氣之意；綠色代表生機與成長，象徵貴人運與新氣象；白色則有清淨、通透之感，有助於思緒清晰；黃色則象徵財氣與福運，適合作為新年期間的開運色。

請繼續往下閱讀...

命理專家詹惟中給出過年穿搭建議。（翻攝臉書）

至於過年最常見的紅色，詹惟中則提醒，今年反而不建議大量使用。他解釋，紅色屬火，而丙午年本身火氣已旺，若再大量使用紅色，容易造成情緒浮躁或氣場過於強烈，與「宜潤不宜燥」的年份特性相違。

他進一步指出，所謂避免紅色並非完全不能穿，而是建議降低比例，除了服裝外，像是床單、窗簾或枕頭套等居家用品，也可避免大面積使用紅色，藉此維持生活節奏與情緒穩定。他也提醒，新年期間最重要的仍是「和氣生財」，保持平和心態，比單純追求開運顏色更為關鍵。

☆民俗說法 僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法