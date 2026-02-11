高金素梅複訊身體不適 486先生預言下場

高金素梅因身體不適請回，今天凌晨挽著法警的手離開北檢。（記者羅沛德攝）

〔記者林南谷／台北報導〕無黨籍立委高金素梅因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，10日以分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌被搜索約談；調查局國安站調查官今（11）日凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但在1時30分，她因身體不適，檢方諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。

稍早甫在昨晚自歐洲旅遊返國的團購電商名人「486先生」陳延昶，直接點名高金素梅，他說：「身正不怕影子斜，身體不適狼狽逃去醫院；檢調蓋牌，高金難逃一屎。」

除了預言高金素梅下場，486先生也關注日本政局，他表示：「日本首相高市早苗有可能解除武器輸出管制，在美國同意下，台灣有可能獲得。」

日本首相高市早苗勝選後，在自民黨本部召開記者會強調要加強國防、守護自己的國家。（翻攝自臉書）

檢調起初是以國安法立案調查，進而追出高金涉貪等情事；高金所涉三大犯罪行為，第一是涉利用人頭充當助理向立院詐領補助款，金額仍待釐清，二是利用人頭違法輸入中國製快篩且非供己用，三為其所成立的原住民多族群文化交流協會，與廠商合作向原民會、台電、中油申請補助款辦活動時，疑有浮報費用情形。

主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中昨指揮調查官兵分30路搜索高金的住所、國會辦公室等處，全案朝貪污治罪條例利用職務機會詐取財務、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

