《世紀血案》爆抵制聲浪！恐刷新台灣影史最低票房 這部電影「只賣3960元」

《世紀血案》由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出演。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《世紀血案》集結寇世勳、李千娜、楊小黎、簡嫚書、夏騰宏等出演，因未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，尚未上映便引爆社會高度抵制聲浪。隨著輿論延燒，網友們也開始將焦點轉向，直指《世紀血案》恐面臨嚴峻的票房危機，刷新台灣影史最低票房紀錄。

有網友近日在Threads 以「冷知識」為題發文，指出台灣電影史上票房最低紀錄，為2000年由吳宗憲主演、 朱延平執導的電影《人不是我殺的》，全台票房僅賣出3960元台幣，堪稱影史罕見紀錄。該名網友認為，隨著《世紀血案》未上映便遭遇各界撻伐、抵制聲浪持續升高，在宣傳與觀影意願皆受衝擊的情況下，「或許會打破這個最低票房紀錄」，相關說法迅速在網路上引發討論。

朱延平執導電影《人不是我殺的》由楊恭如（左起）、吳宗憲、柳翰雅主演。（翻攝自Threads）

同時，也有其他網友補充《人不是我殺的》當年上映時宣傳能見度極低，電視廣告與媒體曝光有限，連主演吳宗憲本人都鮮少提及，導致多數觀眾甚至不清楚電影內容與上映資訊。隨著爭議持續延燒，《世紀血案》未來上映與否，以及最終是否真會刷新台灣影史票房新低紀錄，仍有待後續發展觀察，但相關討論已提前在網路上掀起一波對照與檢視聲浪。

