自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

開春美國票房黑馬《鐵肺》 300萬美金成本收入近4000萬

《鐵肺》在北美上映小兵立大功。（詠利揚公司提供）《鐵肺》在北美上映小兵立大功。（詠利揚公司提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自同名知名恐怖遊戲的美國獨立製片《鐵肺》，今年1月在全美約3000家戲院上映，首週末拿下全美票房亞軍與觀影人次冠軍。原本僅規劃三天限定放映，卻在粉絲熱情與戲院要求下延長上映，即使面臨寒冬檔期與超級盃夾擊，本週票房仍穩居全美第3名，以300萬美金成本，全球累積票房逼近4000萬美元，台灣已確定上映，預告與海報也正式曝光。

《鐵肺》是美國知名 YouTuber、遊戲實況主 Markiplier 自籌自拍的大銀幕作品，他身兼導演、編劇等多項主創職務。本名馬克菲施巴赫（Mark Fischbach）的 Markiplier，自創立頻道「MarkiplierGAME」以來，已累積超過5800支影片、3830萬名訂閱者，2023年曾名列全球最吸金實況主第3名，至今仍穩居前5名之列。

《鐵肺》改寫電影製作行銷的遊戲規則。（詠利揚公司提供）《鐵肺》改寫電影製作行銷的遊戲規則。（詠利揚公司提供）

基於對恐怖遊戲與改編電影的熱愛，Markiplier 於2023年正式投入《鐵肺》製作，並邀請同樣擁有千萬訂閱的愛爾蘭實況主 Jacksepticeye 共同演出。然而，即便有龐大粉絲基礎，《鐵肺》在美國上映初期仍遭遇排片困境，連鎖戲院一度不願上映這部由遊戲實況主主導的恐怖片。最終，在行銷預算幾乎為零的情況下，少數獨立戲院率先放映，口碑迅速發酵、場場爆滿的實績，讓連鎖戲院紛紛回頭接手，促成今年1月全美大規模上映。

電影故事描述宇宙中的恆星與行星神秘消失，人類為尋找最後生機，派遣一名囚犯駕駛名為「鐵肺」的生鏽小型潛艇，潛入荒涼衛星的血色深海執行任務，卻意外揭開更龐大的秘密。全片幾乎將觀眾困在狹窄、密不透風的潛艇空間中，透過高度壓迫的鏡頭調度與低頻機械音效，忠實延續原作遊戲的極端壓抑氛圍，將「幽閉恐懼」在大銀幕上推向極致。

《鐵肺》台灣海報。（詠利揚公司提供）《鐵肺》台灣海報。（詠利揚公司提供）

不賣溫馨、不走溫情，《鐵肺》以純粹而殘酷的恐怖體驗，重現原作遊戲中的驚悚與血腥畫面，帶領觀眾潛入血色深海，直面無邊無際的恐懼。這部題材罕見的話題之作，也被視為近年最具衝擊力的恐怖電影之一，準備全面挑戰觀眾的感官與心理極限。電影將於2月26日在台上映。

《鐵肺》預告：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中