開春美國票房黑馬《鐵肺》 300萬美金成本收入近4000萬

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自同名知名恐怖遊戲的美國獨立製片《鐵肺》，今年1月在全美約3000家戲院上映，首週末拿下全美票房亞軍與觀影人次冠軍。原本僅規劃三天限定放映，卻在粉絲熱情與戲院要求下延長上映，即使面臨寒冬檔期與超級盃夾擊，本週票房仍穩居全美第3名，以300萬美金成本，全球累積票房逼近4000萬美元，台灣已確定上映，預告與海報也正式曝光。

《鐵肺》是美國知名 YouTuber、遊戲實況主 Markiplier 自籌自拍的大銀幕作品，他身兼導演、編劇等多項主創職務。本名馬克菲施巴赫（Mark Fischbach）的 Markiplier，自創立頻道「MarkiplierGAME」以來，已累積超過5800支影片、3830萬名訂閱者，2023年曾名列全球最吸金實況主第3名，至今仍穩居前5名之列。

基於對恐怖遊戲與改編電影的熱愛，Markiplier 於2023年正式投入《鐵肺》製作，並邀請同樣擁有千萬訂閱的愛爾蘭實況主 Jacksepticeye 共同演出。然而，即便有龐大粉絲基礎，《鐵肺》在美國上映初期仍遭遇排片困境，連鎖戲院一度不願上映這部由遊戲實況主主導的恐怖片。最終，在行銷預算幾乎為零的情況下，少數獨立戲院率先放映，口碑迅速發酵、場場爆滿的實績，讓連鎖戲院紛紛回頭接手，促成今年1月全美大規模上映。

電影故事描述宇宙中的恆星與行星神秘消失，人類為尋找最後生機，派遣一名囚犯駕駛名為「鐵肺」的生鏽小型潛艇，潛入荒涼衛星的血色深海執行任務，卻意外揭開更龐大的秘密。全片幾乎將觀眾困在狹窄、密不透風的潛艇空間中，透過高度壓迫的鏡頭調度與低頻機械音效，忠實延續原作遊戲的極端壓抑氛圍，將「幽閉恐懼」在大銀幕上推向極致。

不賣溫馨、不走溫情，《鐵肺》以純粹而殘酷的恐怖體驗，重現原作遊戲中的驚悚與血腥畫面，帶領觀眾潛入血色深海，直面無邊無際的恐懼。這部題材罕見的話題之作，也被視為近年最具衝擊力的恐怖電影之一，準備全面挑戰觀眾的感官與心理極限。電影將於2月26日在台上映。

