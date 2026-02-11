過年被追問婚事、薪水怎麼回？ 她親授長輩應對公式

〔記者李紹綾／台北報導〕農曆春節將至，返鄉過年除了紅包大失血，最怕親戚問候、開工焦慮集體襲來。許富凱、周蕙、吳申梅等人齊聚好事聯播網《衝吧！萬馬奔騰》新春駕到特別節目，不但大方公開自己的「開運私房祕笈」，更親自傳授如何優雅應對過年期間的各種「靈魂拷問」。

許富凱收集各種幣值新鈔當錢母，連罕見的綠色兩佰元都是開運必備。（好事聯播網提供）

台語歌王許富凱私下其實是個「儀式感男神」，他透露自己每年的招財術非常講究，會特別去收集各種幣值的「五色錢」新鈔放進紅包，甚至連市面上罕見的「綠色兩佰元新鈔」都是他的開運必備。

除了錢母，許富凱還分享了一個超實用的「紅線轉運法」：「我會在網上買紅線綁在左手，記得一定要左手，因為『左進右出』才能把財運平安吸進來。」他推薦聽眾趁走春時去廟裡過香爐，一年結束後再化掉，這套「許氏轉運術」已成為身邊工作人員紛紛效法的神技。

周蕙建議年輕人主動開擴音幫家長拜年，輕鬆化解年節焦慮。（好事聯播網提供）

許多人在過年最怕面對長輩愛問「什麼時候結婚」、「薪水領多少」，情歌天后周蕙展現極致的幽默與睿智。她開玩笑說，遇到這種尷尬時刻，最直接的回覆就是：「您這麼著急，您先請。」讓現場工作人員笑翻。

周蕙坦言，自己過年最愛在家開啟「《甄嬛傳》馬拉松」，不僅是消遣，還能從中研究職場生存術。她也以過來人經驗建議年輕世代，不需要害怕與長輩互動，有時候把幽默感打開，或者主動開啟擴音幫忙家長拜年，就能輕鬆化解隔閡，將「年節焦慮」化為笑聲。

吳申梅分享過年回外婆家的溫暖。（好事聯播網提供）

已婚的吳申梅則流露出感性一面，她透露過年必吃的菜色就是「港式蘿蔔糕」，因為那種香氣能讓她瞬間想起回外婆家的踏實感，就像她的新歌《外家》一樣溫暖。她特別推薦高雄旗津海港作為走春景點，邀請聽眾一起去看夜景、吹海風。

大胖笑稱今年想在月老清單加碼求「有錢阿姨」。（好事聯播網提供）

歌手大胖則自曝單身五年的焦慮，坦言每年去迪化街拜月老的「清單」已經寫到40條，今年因為新歌《大姨SUKI》，他笑稱想在清單加一條「有錢的阿姨」，幽默自黑讓新春氣氛滿點。精彩內容，請鎖定好事聯播網2月15日小年夜到2月21號大年初五播出的《衝吧！萬馬奔騰》新春駕到特別節目。

