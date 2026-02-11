自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黑科技「借屍還魂」變臉目睹真兇 他私約談判遭藏鏡人槍擊

《那些你不知道的我》吳念軒自曝最想下載「沒有手機的童年回憶」。（台灣大哥大MyVideo提供）《那些你不知道的我》吳念軒自曝最想下載「沒有手機的童年回憶」。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒主演的MyVideo影集《那些你不知道的我》，劇情圍繞「下載記憶、理解他人內心」的新科技，三人被問若現實生活中出現這種黑科技，最想回看哪一段人生時，吳念軒笑說，自己最想下載的是「小時候沒有手機、只有家人，全家一起玩的日子」，那種單純而專注的時光，反而成了現在最懷念、也最嚮往的回憶；傅孟柏則選擇回到人生某個關鍵抉擇的瞬間，「不是為了後悔，而是想重新理解，當時的自己到底在害怕什麼，又在期待什麼。」一句話，道出角色與現實之間微妙的呼應。

傅孟柏在《那些你不知道的我》「變臉下載記憶」引發人性拉扯。（台灣大哥大MyVideo提供）傅孟柏在《那些你不知道的我》「變臉下載記憶」引發人性拉扯。（台灣大哥大MyVideo提供）

邱偲琹在《那些你不知道的我》飾演的女偶像遭威脅，被指控為殺人兇手。（台灣大哥大MyVideo提供）邱偲琹在《那些你不知道的我》飾演的女偶像遭威脅，被指控為殺人兇手。（台灣大哥大MyVideo提供）

在劇中，吳念軒飾演的刑警為追查女偶像遭威脅事件，意外牽扯出校園霸凌與一起命案的過往；傅孟柏則化身神祕行銷員兜售一種能短時間「變臉成他人」、並在過程中百分之百理解對方內心、下載記憶的裝置。談到如果真的能使用這項科技，三人也不約而同表達了保留與猶豫。吳念軒直言：「如果是為了工作或破案，當然會好奇想試試看，但我相信一定也會帶來困擾；如果是用在感情或生活，我反而不想用，因為慢慢理解，才是真正的人與人之間的連結。」

雷嘉汭在《那些你不知道的我》協助查案，卻掀起過往學生時期傷痕。（台灣大哥大MyVideo提供）雷嘉汭在《那些你不知道的我》協助查案，卻掀起過往學生時期傷痕。（台灣大哥大MyVideo提供）

傅孟柏也認同「不完全知道」的重要性，認為保留一些空間，讓對方選擇何時說出口，反而更能留下尊重與距離；雷嘉汭則坦白，自己是「又想又怕」的狀態，「有時候人與人之間的距離，其實就是靠慢慢理解建立的，如果一瞬間全知道了，可能反而會失去一些美感。」一番回應，也讓這部以科技為題的作品，多了一層關於人性與情感的溫度。

姜典在《那些你不知道的我》變臉目睹兇手真面目。（台灣大哥大MyVideo提供）姜典在《那些你不知道的我》變臉目睹兇手真面目。（台灣大哥大MyVideo提供）

項婕如在《那些你不知道的我》曾拯救校園霸凌受害者，然而卻慘遭殺害。（台灣大哥大MyVideo提供）項婕如在《那些你不知道的我》曾拯救校園霸凌受害者，然而卻慘遭殺害。（台灣大哥大MyVideo提供）

《那些你不知道的我》將迎最終回，劇情全面引爆。最新發展中，左又禾（姜典 飾）為了查出被害者死亡的真正原因，鋌而走險啟動黑科技，直接借屍還魂「變成她本人」，試圖重現遇害當晚的真實經過。然而變臉之後映入眼簾的兇手身影，竟是令他大為震驚的人，同時也是當年被傅靖雪（項婕如 飾）救下的校園霸凌受害者，真相瞬間翻轉，左又禾陷入前所未有的混亂與崩潰。

就在線索逐漸指向最殘酷答案之際，左又禾私下約出真兇出來談判，試圖拼湊最後一塊真相拼圖，卻在毫無防備的情況下從背後遭到槍擊，命懸一線，真正的藏鏡人「大魔王」也終於浮出水面，觀眾對不斷翻轉的劇情大呼過癮。所有謎團，將於13日在台灣大哥大MyVideo正式揭曉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中