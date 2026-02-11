自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖男星「脾氣不佳」冷戰女兒 遭嗆「繼續當廢物」失控怒吼

《百萬人推理》警探與科技偵查隊一同追緝最終犯人。（Netflix提供）《百萬人推理》警探與科技偵查隊一同追緝最終犯人。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、阿翰、千千參演Netflix影集《百萬人推理》，花絮「百萬人緝兇篇」曝光，解析角色個性與心路歷程。

李霈瑜形容角色李欣屏直覺敏銳、熱心積極，卻過於魯莽。（Netflix提供）李霈瑜形容角色李欣屏直覺敏銳、熱心積極，卻過於魯莽。（Netflix提供）

李霈瑜劇中飾演科技犯罪偵查隊隊員「李欣屏」，她形容角色直覺敏銳、熱心積極，卻有些魯莽。被問是否可能是兇手時，笑喊：「不好說。」坦言這部戲兇手難猜，還調皮補一句：「我看起來那麼陽光，有可能嗎？不可能吧！」

李霈瑜（左）開心在《百萬人推理》與心中偶像鄭伊健共同辦案。（Netflix提供）李霈瑜（左）開心在《百萬人推理》與心中偶像鄭伊健共同辦案。（Netflix提供）

劇中神秘面具網紅「巴巴女巫」不斷在網路平台發布預言影片，屢屢命中命案。這次她再度預告車禍意外，結果又一次成真，並以冷漠戲謔的口吻說著「真的發生了吧」、「只是點了一個讚而已嘛」，網路世界的匿名性讓兇手更難追查，也讓警方陷入困境。李霈瑜認為，《百萬人推理》不只是推理劇，也反映網路與話語的力量，「怎麼去看一句話被扭曲的過程，或者人心的揣測」，鄭伊健則表示，現今網路發達，查案方式也該與時俱進，不能只憑直覺。

李霈瑜飾演的李欣屏憑直覺與觀察，認為巴巴女巫多次預言成真並非巧合，卻一度被長官鄭伊健視為頻道操作噱頭。即便如此，最終仍獲准一同追查真相，讓她難掩喜悅。李霈瑜透露，該角色李欣屏心中的偶像正是鄭伊健飾演的陳家任，「她在警校時就聽說過他是神探，跟家任哥相處時，有很多眼神上的崇拜」。

陳姸霏在《百萬人推理》於飾演父親的鄭伊健面前大哭。（Netflix提供）陳姸霏在《百萬人推理》於飾演父親的鄭伊健面前大哭。（Netflix提供）

鄭伊健揭露角色不為人知的家庭面向，直言「陳家任」脾氣不佳，卻努力改變，與女兒陳姸霏長期冷戰，「完全溝通不到」。他形容角色「迷上自己的工作」，直到太太離開後，才驚覺自己一無所有，父女關係跌到冰點。劇中父女衝突一觸即發，女兒冷回：「媽媽生日又怎麼樣？你還不是繼續當個廢物！」讓鄭伊健情緒失控怒吼。

鄭伊健（右）在《百萬人推理》一碰到女兒陳姸霏（左）就變得完全無法溝通。（Netflix提供）鄭伊健（右）在《百萬人推理》一碰到女兒陳姸霏（左）就變得完全無法溝通。（Netflix提供）

陳姸霏形容角色「陳宥潔」個性鮮明、防備心強，只能透過唱歌與表演抒發情緒，「她可愛的時候是真的可愛，但欠打的時候也滿欠打的」，鄭伊健也坦言，角色一遇到女兒就完全失去溝通能力。

婁峻碩飾演百萬網紅「柚子」，僅從父女的社群互動，就看出關係不佳，直白吐槽：「你是不是跟你女兒不熟？」並自信表示能用網路影響力幫忙。鄭伊健分享，陳家任正是因為遇到年輕世代，才意識到社群也能成為破案工具，世代碰撞成為一大看點。

婁峻碩笑說角色柚子是個「滿盧小」的人，「雖然很屁，但有正義感，談到自己的領域就會帥起來」，他劇中與李霈瑜飾演的李欣屏一句對話：「你想當警察，跟我想當網紅一樣，都是有原因的啊！」展現角色的衝勁與熱情。李霈瑜也透露，這次不論警局或KOL角色，選角搭配都相當新鮮。

鄭伊健（右）在《百萬人推理》飾演努力追查案件真相的警探「陳家任」。（Netflix提供）鄭伊健（右）在《百萬人推理》飾演努力追查案件真相的警探「陳家任」。（Netflix提供）

預告最後巴巴女巫冷血一句：「反正躲在鍵盤後面打打字，就可以讓人去死啊！」為劇情投下震撼彈。《百萬人推理》在結合網路生態與人性灰階的敘事中，不斷逼近真相，也拋出提問「在人人都能發聲的時代，誰才是真正的兇手」。

跨世代推理影集《百萬人推理》描述網紅魏言（蔡凡熙 飾）因違法攜槍並朝警方開槍，遭資深刑警陳家任反擊重傷。陳家任發現魏言受人指使，李欣屏介入調查後，察覺這是一連串針對網紅的殺人事件，並與預言網紅巴巴女巫有關。隨著百萬網友加入推理，真相逐漸浮現，也揭開柚子不為人知的過去。該劇將於2月12日 Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中