大咖男星「脾氣不佳」冷戰女兒 遭嗆「繼續當廢物」失控怒吼

《百萬人推理》警探與科技偵查隊一同追緝最終犯人。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、阿翰、千千參演Netflix影集《百萬人推理》，花絮「百萬人緝兇篇」曝光，解析角色個性與心路歷程。

李霈瑜形容角色李欣屏直覺敏銳、熱心積極，卻過於魯莽。（Netflix提供）

李霈瑜劇中飾演科技犯罪偵查隊隊員「李欣屏」，她形容角色直覺敏銳、熱心積極，卻有些魯莽。被問是否可能是兇手時，笑喊：「不好說。」坦言這部戲兇手難猜，還調皮補一句：「我看起來那麼陽光，有可能嗎？不可能吧！」

請繼續往下閱讀...

李霈瑜（左）開心在《百萬人推理》與心中偶像鄭伊健共同辦案。（Netflix提供）

劇中神秘面具網紅「巴巴女巫」不斷在網路平台發布預言影片，屢屢命中命案。這次她再度預告車禍意外，結果又一次成真，並以冷漠戲謔的口吻說著「真的發生了吧」、「只是點了一個讚而已嘛」，網路世界的匿名性讓兇手更難追查，也讓警方陷入困境。李霈瑜認為，《百萬人推理》不只是推理劇，也反映網路與話語的力量，「怎麼去看一句話被扭曲的過程，或者人心的揣測」，鄭伊健則表示，現今網路發達，查案方式也該與時俱進，不能只憑直覺。

李霈瑜飾演的李欣屏憑直覺與觀察，認為巴巴女巫多次預言成真並非巧合，卻一度被長官鄭伊健視為頻道操作噱頭。即便如此，最終仍獲准一同追查真相，讓她難掩喜悅。李霈瑜透露，該角色李欣屏心中的偶像正是鄭伊健飾演的陳家任，「她在警校時就聽說過他是神探，跟家任哥相處時，有很多眼神上的崇拜」。

陳姸霏在《百萬人推理》於飾演父親的鄭伊健面前大哭。（Netflix提供）

鄭伊健揭露角色不為人知的家庭面向，直言「陳家任」脾氣不佳，卻努力改變，與女兒陳姸霏長期冷戰，「完全溝通不到」。他形容角色「迷上自己的工作」，直到太太離開後，才驚覺自己一無所有，父女關係跌到冰點。劇中父女衝突一觸即發，女兒冷回：「媽媽生日又怎麼樣？你還不是繼續當個廢物！」讓鄭伊健情緒失控怒吼。

鄭伊健（右）在《百萬人推理》一碰到女兒陳姸霏（左）就變得完全無法溝通。（Netflix提供）

陳姸霏形容角色「陳宥潔」個性鮮明、防備心強，只能透過唱歌與表演抒發情緒，「她可愛的時候是真的可愛，但欠打的時候也滿欠打的」，鄭伊健也坦言，角色一遇到女兒就完全失去溝通能力。

婁峻碩飾演百萬網紅「柚子」，僅從父女的社群互動，就看出關係不佳，直白吐槽：「你是不是跟你女兒不熟？」並自信表示能用網路影響力幫忙。鄭伊健分享，陳家任正是因為遇到年輕世代，才意識到社群也能成為破案工具，世代碰撞成為一大看點。

婁峻碩笑說角色柚子是個「滿盧小」的人，「雖然很屁，但有正義感，談到自己的領域就會帥起來」，他劇中與李霈瑜飾演的李欣屏一句對話：「你想當警察，跟我想當網紅一樣，都是有原因的啊！」展現角色的衝勁與熱情。李霈瑜也透露，這次不論警局或KOL角色，選角搭配都相當新鮮。

鄭伊健（右）在《百萬人推理》飾演努力追查案件真相的警探「陳家任」。（Netflix提供）

預告最後巴巴女巫冷血一句：「反正躲在鍵盤後面打打字，就可以讓人去死啊！」為劇情投下震撼彈。《百萬人推理》在結合網路生態與人性灰階的敘事中，不斷逼近真相，也拋出提問「在人人都能發聲的時代，誰才是真正的兇手」。

跨世代推理影集《百萬人推理》描述網紅魏言（蔡凡熙 飾）因違法攜槍並朝警方開槍，遭資深刑警陳家任反擊重傷。陳家任發現魏言受人指使，李欣屏介入調查後，察覺這是一連串針對網紅的殺人事件，並與預言網紅巴巴女巫有關。隨著百萬網友加入推理，真相逐漸浮現，也揭開柚子不為人知的過去。該劇將於2月12日 Netflix上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法