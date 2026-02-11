《世紀血案》掀熱議 田秋堇現身談血案 賈永婕看哭

長期關注公共議題的媒體人陳信聰，昨（9）日特別邀請監察委員田秋堇，緊急播出《我想問的是》。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕電影《世紀血案》尚未上映便引發高度爭議，也意外讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」重新回到大眾視野。隨著社會討論不斷升溫，台北101董座賈永婕日前在社群發文直言「我想知道真相」，引發不少網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，昨（9）日特別邀請當年第一位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，緊急播出節目《我想問的是》。節目內容曝光後，再度震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。

賈永婕看完節目後，隨即在網路上發文坦言：「我哭著看完了，我無法形容內心的感受，悲憤又難過。」她也向田秋堇致謝，表示自己直到現在，才真正了解這起事件的完整經過。

賈永婕了解「林宅血案」後，感到悲憤又難過。（翻攝自臉書）

林宅血案發生於1970年代末期，至今已46年，然而真相始終未能水落石出。許多民眾對事件背景仍一知半解，也無法理解案件為何長年與情治系統糾纏不清，更困惑為何歷經數十年，仍無法給社會一個交代。

田秋堇在節目中回憶，當年林義雄因美麗島事件被關押於景美軍事看守所，其妻方素敏前往探視後遲遲未歸。由於林宅電話始終無人接聽，方素敏心生不安，便請時任林義雄助理的她，前往信義路住家查看，沒想到因此成為第一個踏入現場、目睹「人世間最淒慘景象」的人。

當年第一位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇。（翻攝自臉書）

田秋堇也透露，無論是她或母親，多年來都陪伴著方素敏與林義雄，情同至親，承受著難以言喻的痛楚與記憶。她強調，重提這段歷史並非為了製造仇恨，而是希望社會能真正理解當年的處境與背景。

賈永婕在貼文中感性寫道：「你們真的很偉大，是人性最高尚的情操。」她也呼籲，這段悲傷的歷史，應提醒每一個人珍惜眼前得來不易的一切，更強調「民主不是理所當然，而是無數人付出代價換來的成果」，希望喚醒更多人對民主價值的重視與守護。

