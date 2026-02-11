自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《世紀血案》掀熱議 田秋堇現身談血案 賈永婕看哭

長期關注公共議題的媒體人陳信聰，昨（9）日特別邀請監察委員田秋堇，緊急播出《我想問的是》。（翻攝自YouTube）長期關注公共議題的媒體人陳信聰，昨（9）日特別邀請監察委員田秋堇，緊急播出《我想問的是》。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕電影《世紀血案》尚未上映便引發高度爭議，也意外讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」重新回到大眾視野。隨著社會討論不斷升溫，台北101董座賈永婕日前在社群發文直言「我想知道真相」，引發不少網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，昨（9）日特別邀請當年第一位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，緊急播出節目《我想問的是》。節目內容曝光後，再度震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。

賈永婕看完節目後，隨即在網路上發文坦言：「我哭著看完了，我無法形容內心的感受，悲憤又難過。」她也向田秋堇致謝，表示自己直到現在，才真正了解這起事件的完整經過。

賈永婕了解「林宅血案」後，感到悲憤又難過。（翻攝自臉書）賈永婕了解「林宅血案」後，感到悲憤又難過。（翻攝自臉書）

林宅血案發生於1970年代末期，至今已46年，然而真相始終未能水落石出。許多民眾對事件背景仍一知半解，也無法理解案件為何長年與情治系統糾纏不清，更困惑為何歷經數十年，仍無法給社會一個交代。

田秋堇在節目中回憶，當年林義雄因美麗島事件被關押於景美軍事看守所，其妻方素敏前往探視後遲遲未歸。由於林宅電話始終無人接聽，方素敏心生不安，便請時任林義雄助理的她，前往信義路住家查看，沒想到因此成為第一個踏入現場、目睹「人世間最淒慘景象」的人。

當年第一位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇。（翻攝自臉書）當年第一位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇。（翻攝自臉書）

田秋堇也透露，無論是她或母親，多年來都陪伴著方素敏與林義雄，情同至親，承受著難以言喻的痛楚與記憶。她強調，重提這段歷史並非為了製造仇恨，而是希望社會能真正理解當年的處境與背景。

賈永婕在貼文中感性寫道：「你們真的很偉大，是人性最高尚的情操。」她也呼籲，這段悲傷的歷史，應提醒每一個人珍惜眼前得來不易的一切，更強調「民主不是理所當然，而是無數人付出代價換來的成果」，希望喚醒更多人對民主價值的重視與守護。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中