《單身即地獄5》崔美娜秀哭著說再見... 被罵整季「養魚」吐真心話

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》昨正式畫下句點，其中一路話題不斷的崔美娜秀，在節目結束後的真情告白，再掀網友討論。

最終回中，崔美娜秀與李省勳成功配對，牽手離開地獄島，看似迎來甜蜜結局，鏡頭外的她，情緒其實相當複雜。

節目播畢後，崔美娜秀坦言，這段時間她幾乎是「毫無防備地生活在鏡頭前」，直言：「我好像把內心最真實的樣子都拿出來了，沒有刻意修飾，只是順著當下的情緒去行動。」這句話一出，立刻讓不少觀眾想起她在節目中多次被貼上「太搖擺」、「情感太滿」的標籤。

崔美娜秀不諱言，其實她並非全程都那麼堅強，「我也想過，這樣的表現會不會讓人不喜歡我，但就算這樣，我還是想對自己誠實。」

她語氣平靜說出那句最戳心的話：「有過很累的時候，也有開心的瞬間，當然……也有心情真的很不好的時候。」說到這裡，她忍不住紅了眼眶。

回顧第5季，崔美娜秀一度因在多位男嘉賓之間猶豫不決，被部分網友狠批「養魚」、「太超過」，但隨著節目後段，她逐漸釐清自己的心意、做出選擇，也讓輿論出現反轉聲音。

不少觀眾留言表示：「她不是壞，只是太誠實」、「比起完美人設，我更記得她的掙扎」、「這才是真實談戀愛會出現的樣子」，「波折很多，但事後回想，其實很有意義」。

告別感言的最後，崔美娜秀用一句話總結《單身5》的旅程：「對我來說充滿波折、色彩很豐富的人生，本身就很有意義。能有這樣的經驗，我真的很感謝，也很珍惜。」

