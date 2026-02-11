直擊美國極端天災現場！深入第一線 來不及逃只能硬撐

《直擊暴風眼》 圖說：節目深入美國各地重大天災第一線，呈現災難來襲的危機瞬間。（Discovery提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Discovery 頻道紀實節目《直擊暴風眼》第2季新集數即將上線，節目結合現場目擊者的第一手敘述，以及被捲入暴風眼的素人手機拍攝影像，再度深入美國各地重大天災第一線，透過更具臨場感的敘事方式，直擊自然災害最核心、也最危險的瞬間，真實呈現災難來襲的驚險時刻。

《直擊暴風眼》天氣急轉直下，短短幾分鐘內風雲變色，災難一觸即發。（Discovery提供）

節目中，追風者近距離拍下龍捲風生成、觸地的關鍵瞬間，畫面怵目驚心；甚至有氣象主播在錄影棚直播時，發現龍捲風正朝所在區域逼近，緊急呼籲棚內人員立刻前往避難、尋找掩護。以突破性的敘事手法，透過身處風暴中心的民眾親身紀錄與手機拍攝畫面，真實呈現近期多起天災現場所的高張力瞬間，風暴來襲的破壞力令人震撼，改變人們面對天氣的態度。

請繼續往下閱讀...

《直擊暴風眼》巨型沙塵暴吞噬德州，城市陷入混沌。（Discovery提供）

節目也直擊2022年伊恩颶風來襲時，佛羅里達沿岸多座城鎮的民眾設法在風雨中保護自己，並透過探測設備，記錄暴潮湧入街道、淹沒社區的驚險瞬間，畫面緊張震撼，令人膽戰心驚。更多精彩內容，敬請鎖定 Discovery 頻道《直擊暴風眼》第2季，即日起每星期四晚間11點上線新集數，帶領觀眾直擊災難降臨瞬間的人性掙扎，以及在絕境中浮現的勇氣與韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法