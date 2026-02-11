《BAD GIRL》女主重寫黑幫 張懷秋上衣一脫粉紅泡泡全炸

〔記者鍾志均／台北報導〕黑幫愛情動作片《BAD GIRL》近日正式殺青，前晚殺青宴話題丟出猛男身材、粉紅泡泡、壞女人全面解放，直接變成大型劇透兼預告現場。

《BAD GIRL》演員出席殺青酒。（曼尼娛樂提供）

《BAD GIRL》最大亮點就是將「角頭世界」交到女性視角手上重寫；故事描述財經碩士高材生，意外愛上黑道家族公子，愛情與權力正面對撞，不再只是兄弟義氣，而是「如果愛上不該愛的人，還能回頭嗎？」的殘酷選擇。

張懷秋憑《角頭》系列「蠍子」一角人氣翻紅，這回在《BAD GIRL》不當小弟，直接升級成霸氣總裁江一帆。殺青宴播放幕後照時，他上衣一脫、胸甲刺青全開，現場一陣騷動。

但懷秋本人卻很冷靜又感性，直言拍攝期間沒有一天覺得這一切是應該的：「我知道很多朋友在這圈子其實很辛苦，能有機會完成一部屬於自己的電影，我真的很幸運。」一旁的高捷也補刀稱讚：「他的打戲真的很硬，動作戲準備很久。」

首次擔綱電影女主角的陳孟琪，在片中飾演學霸乖乖牌書彤，為愛一腳踏進角頭世界。張懷秋在殺青宴上直接點名感謝她的信任，甚至爆料：「她每一場戲都把劇本印出來、寫滿筆記，我真的沒看過這樣的演員。」

《BAD GIRL》演員出席殺青酒。（曼尼娛樂提供）

陳孟琪也坦言直到殺青那一刻，才真的意識到自己完成了人生第一部女主角電影，「這一個月過得太快了，很感動，也很捨不得。」

飾演忠心助手的吳念軒，不只和張懷秋對戲密集，動作戲同樣不少。他笑說，現在一想到殺青還是會難過，「好像真的把他當大哥了。」最讓人期待反差的莫過於王宣。她在片中徹底擺脫過往乖乖形象，化身綠茶閨密Cindy，毒舌、嗆人樣樣來，還自嘲：「我好像壞上癮了，現在講話都要先想一下，不然會不小心太討人厭。」

監製「宏哥」張威縯感性表示，能在有限時間與預算內完成，全靠一群年輕、機動性超高的團隊，「我們拍的是觀眾會喜歡的電影，接下來還要繼續往前走。」

製作人黃騰浩則補充：「大家都說我辛苦，但真的不要忘記，我還是演員，還是可以找我拍戲的喔！」

