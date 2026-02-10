自由電子報
娛樂 最新消息

九把刀《功夫》演員太拚命 柯震東認：累到休假只想宅家

九把刀執導新片《功夫》今（10）首映；左起劉冠廷、柯震東、王淨、戴立忍、朱軒洋。（記者潘少棠攝）九把刀執導新片《功夫》今（10）首映；左起劉冠廷、柯震東、王淨、戴立忍、朱軒洋。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀執導新片《功夫》今（10）首映，話題幾乎都圍繞在「真的很累」，全片堪稱「全劇組一起拚命換來的作品」。

柯震東坦言，《功夫》是少數讓他連「休假都只想待在家」的電影。（記者潘少棠攝）柯震東坦言，《功夫》是少數讓他連「休假都只想待在家」的電影。（記者潘少棠攝）

柯震東坦言，《功夫》是少數讓他連「休假都只想待在家」的電影。他形容每一場打戲都不只是體力活，而是情緒與身體同步被榨乾，「跟訓練時完全不一樣，實拍要同時顧4、5個人的動線，必須一直重新適應。」

他也特別提到，劇組找來熟悉演員極限的韓國動作團隊，「知道什麼時候該上替身、什麼時候該停」，像是被吊到二樓再瞬間往下掉，看起來離地面很近，其實一個閃失就可能讓劇組停拍好幾個月。

戴立忍透露，《功夫》用了大量器械輔助打鬥。（記者潘少棠攝）戴立忍透露，《功夫》用了大量器械輔助打鬥。（記者潘少棠攝）

戴立忍透露，《功夫》用了大量器械輔助打鬥，前兩個月密集練習，加上攝影、燈光後難度直接翻倍，「真正累的是練習期，一到正式拍攝，因為分工細、每個部門都很有經驗，反而順到不行。」

拍到一半換鏡頭時，戴立忍還爆料，目睹柯震東早就準備好躺椅與被子，在基隆寒風中拍攝途中直接躺平，直說「超級羨慕」。

王淨身為主演唯一女性。（記者潘少棠攝）王淨身為主演唯一女性。（記者潘少棠攝）

王淨身為主演唯一女性，坦言「沒有人特別呵護，是我自己給自己很大的壓力，打戲不能看起來太遜。」為了身體柔軟度，她還被建議去上瑜伽課，下腰有特別惡補，「拍攝其實比我想像中順利。」

飾演反派的劉冠廷。（記者潘少棠攝）飾演反派的劉冠廷。（記者潘少棠攝）

飾演反派的劉冠廷則說，今天是第一次完整看片，「造型真的幫了角色很多，冷冷怪怪的感覺一下就出來了。」他笑稱自己體力活「偏超能力」，也感謝導演讓他成為少數不用刻意扮醜的角色。《功夫》2月13日全台上映。

