娛樂 日韓

（雷）《單身即地獄5》結局全網炸鍋！主持群當機：完全沒猜到

《單身即地獄5》最終誕生5對情侶。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》最終誕生5對情侶。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》今（10）播最終11、12集，火速在社群掀起「大型討論大會＋尖叫現場」；本季不只情感線一路翻車，最終還加碼「可以放棄選擇」的新規則，讓結局到最後一秒都充滿懸念。

第一對安全下莊的是金珉志 × 宋承一；宋承一一句「辛苦了，我們去吃點好吃的吧」被網友封為「本季最實用情話」，沒有浮誇告白，卻成功收服人心。金珉志也坦言，原本不信命運，卻在地獄島開始動搖，兩人順利成為首對離島情侶。

第二對是朴喜珗 × 林琇濱；這組走的是「低調穩定派」，原先沒太多煙火，卻在最終選擇時雙向奔赴，被評審團笑說是「最像現實會走下去的一對」。

第三對是崔美娜秀 × 李省勳；一路被罵、一路成長的崔美娜秀，最終選擇牽起李省勳的手，成功完成「輿論反轉線」，不少網友直呼：「不管現實會不會在一起，至少在節目裡，她撐到了最後。」

第四對李株榮 × 金載真順利配對，讓尹賢堤只能黯然退場。

禹盛閔（左）最終和金高恩配對成功，卻讓主持群和網友全傻眼。（翻攝自Netflix）禹盛閔（左）最終和金高恩配對成功，卻讓主持群和網友全傻眼。（翻攝自Netflix）

然而人氣女王金高恩的最終選擇，直接讓全場倒抽一口氣。同時被禹盛閔、趙珆乾、申玹宇三人選擇的她，最後竟牽起了禹盛閔的手，讓評審團當場愣住10多秒，直說「完全沒想到」。

網友更忍不住狂發文，直言：「這才是『真・地獄島』等級反轉。」有人狂讚勇敢，也有人直呼「完全沒猜到」，討論度瞬間衝到頂點。

