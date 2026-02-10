理科太太霸氣發年終！一句「敢填我就敢給」全場驚呆

理科太太今（10）出席自創品牌記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕理科太太今（10）出席自創品牌記者會，除了產品，身為老闆發放的「年終獎金」也引來眾人好奇；沒想到理科太太直言一句「（員工）敢填，我就敢給」，令現場張大嘴巴，表示驚訝。

理科太太透露，品牌內部年終不是老闆說了算，而是員工「自己填志願」：「你敢寫，我就敢給。」至於上限？她笑得意味深長，只說「有到幾十萬」，被追問「有沒有一百萬？」她立刻搖頭笑回：「我怕太多，會突然一堆人來應徵。」



理科太太談起邀請藝聲擔任代言的幕後故事。（記者潘少棠攝）

聊到近期合作話題，理科太太也鬆口談起邀請藝聲擔任代言的幕後故事。她笑說，藝聲確實分享了不少自我管理與飲食控制的撇步，但她本人聽完只有一個感想：「太難了。」最後只好禮貌回應一句「謝謝」，說出一般人內心OS。

她也分享南下高雄看Super Junior演唱會的經驗，直呼震撼到不行：「高雄的銀幕真的超大，一播畫面整個人都被包進去。」加上無人機應援、粉絲準備的小物，連發面紙這種細節都讓她印象深刻。

至於大家最關心的「還會不會再找代言人？」理科太太這次難得給出甜甜的保證：「你們（媒體）會再來一次。」但下一位是否還是韓國藝人？她三緘其口，笑而不答，留下想像空間。

