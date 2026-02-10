高金素梅遭搜索掀熱議 昔日情史被翻出：初戀竟是鄭進一

立委高金素梅（左）的初戀情人傳是樂壇才子鄭進一。（本報合成圖，記者方賓照／潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立委高金素梅近日因司法搜索消息成為輿論焦點，再度被推上話題浪尖。由於她早年曾是紅極一時的藝人，從螢光幕轉戰政壇的背景本就充滿話題性，如今事件曝光，也讓網友忍不住開始「翻舊帳」，她過往的感情史再度被挖出討論。

高金素梅出道於1980年代，是當年公認的美人胚子，追求者自然不少。她的初戀情人，正是才子音樂人鄭進一。1985年兩人相戀，一段才子佳人的戀情當年轟動一時，甚至一度傳出鄭進一為情所困的極端傳聞，讓這段初戀至今仍被歌迷津津樂道。

高金素梅情史豐富。（資料照，記者林正堃攝）

1988年，高金素梅又被媒體拍到與富商黃冠博互動密切，兩人甚至合資在新北市汐止開設餐廳，看似感情穩定，沒想到最後仍因對方財務問題分道揚鑣，戀情畫下句點。

歌手高明駿曾經與高金素梅傳出有一段情。（資料照，台視提供）

隔年，高金素梅再度陷入愛河，這次對象是歌壇浪子高明駿。兩人顏值與才氣兼具，被外界形容是「金童玉女組合」，一度被看好修成正果，無奈高明駿不羈的性格，讓這段戀情僅維持約3年便告吹，留下不少唏噓。

1990年，何家勁（右）拍攝華視8點檔《愛》與高金素梅相戀。（翻攝自網路）

除了台灣男星，高金素梅也曾與港星何家勁傳出緋聞。兩人合作拍攝影集《不了情》與八點檔《愛》期間互動頻繁，戲裡戲外都引發聯想，緋聞一度甚囂塵上，卻始終未獲當事人證實。

轉戰政壇後，高金素梅的感情世界依舊備受關注，其中最為外界熟知的，莫過於她與前內政部長李鴻源之間的交情。兩人互動曾多次被點名，不過李鴻源近期受訪時已低調表示，與高金素梅「已經很久沒有聯絡」。

前內政部長，現國政基金會副董事長李鴻源表示，與高金素梅很久沒聯絡。（資料照，記者朱沛雄攝）

回顧高金素梅的一生，堪稱高潮迭起。1984年從華視《大精彩》出道後，演藝事業一度順風順水；1996年，她與設計師梅林合資的「梅林新娘會館」卻發生重大火警意外，震驚社會。此後，她逐漸淡出演藝圈，並將人生方向轉向公共事務與政治領域。

如今再度成為話題人物，高金素梅的過往情史與人生轉折，也再次被搬上檯面，成為網友茶餘飯後熱烈討論的焦點。

